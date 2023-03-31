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Авто

У Києві помітили рідкісний заряджений седан BMW із яскравим тюнінгом (фото)

BMW M5 2009, BMW M5, BMW M5 E60, тюнінг BMW M5, Lumma CLR
Фото: topgir.com.ua | Седан BMW M5 отримав аеродинамічний обвіс

Знаменитий BMW M5 E60 доопрацьований в ательє Lumma Design. Седан отримав аеродинамічний обвіс, а за доплату потужність його двигуна піднімали до 560 к. с.

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У Києві зняли рідкісний та незвичайний BMW M5 2009 року. Культовий спортивний седан доопрацьований у німецькому ательє Lumma Design. Про це повідомляє сайт "ТопЖир".

Німецька компанія Lumma Design славиться своїми екстравагантними проєктами. Тюнінг BMW M5 E60 (авто називається Lumma CLR) вперше виконали у 2007 році і для того часу він був дуже сміливим.

BMW M5 E60 Lumma, BMW M5 2009, BMW M5, BMW M5 E60, тюнінг BMW M5, Lumma CLR Fullscreen
Автомобіль обладнали спортивною вихлопною системою
Фото: topgir.com.ua

Авто випускали до 2010 року невеликими партіями. Також можна було купити тюнінг-пакет окремо для встановлення самотужки на СТО.

Відрізнити BMW M5 Lumma CLR можна за вираженим обвісом і розширеними колісними арками. Крім того, седан отримав дифузор та 19-дюймові диски.

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За доплату в Lumma могли доопрацювати і салон BMW M5 E60 – його перетягували дорогою шкірою яскравих кольорів та додавали карбонові деталі.

тюнінг БМВ М5 е60 Fullscreen
Lumma CLR випускали дуже малими серіями
Фото: topgir.com.ua

Тюнінг BMW M5 E60 міг включати і доопрацювання двигуна. Потужність 5,0-літрового V10 піднімали з 507 до 560 к. с. та знімали обмежувач швидкості, що дозволяло розганятися до 327 км/год. Пізніше з'явився навіть 730-сильний варіант із ще більш яскравим дизайном.

Характеристики саме цього авто невідомі, але видно, що він отримав спортивну вихлопну систему з більш гучним звуком – про це свідчать чотири вихлопні труби.

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві також сфотографували рідкісний позашляховик Toyota.

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