У Києві помітили рідкісний заряджений седан BMW із яскравим тюнінгом (фото)

Знаменитий BMW M5 E60 доопрацьований в ательє Lumma Design. Седан отримав аеродинамічний обвіс, а за доплату потужність його двигуна піднімали до 560 к. с.

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У Києві зняли рідкісний та незвичайний BMW M5 2009 року. Культовий спортивний седан доопрацьований у німецькому ательє Lumma Design. Про це повідомляє сайт "ТопЖир".

Німецька компанія Lumma Design славиться своїми екстравагантними проєктами. Тюнінг BMW M5 E60 (авто називається Lumma CLR) вперше виконали у 2007 році і для того часу він був дуже сміливим.

Автомобіль обладнали спортивною вихлопною системою Фото: topgir.com.ua

Авто випускали до 2010 року невеликими партіями. Також можна було купити тюнінг-пакет окремо для встановлення самотужки на СТО.

Відрізнити BMW M5 Lumma CLR можна за вираженим обвісом і розширеними колісними арками. Крім того, седан отримав дифузор та 19-дюймові диски.

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За доплату в Lumma могли доопрацювати і салон BMW M5 E60 – його перетягували дорогою шкірою яскравих кольорів та додавали карбонові деталі.

Lumma CLR випускали дуже малими серіями Фото: topgir.com.ua

Тюнінг BMW M5 E60 міг включати і доопрацювання двигуна. Потужність 5,0-літрового V10 піднімали з 507 до 560 к. с. та знімали обмежувач швидкості, що дозволяло розганятися до 327 км/год. Пізніше з'явився навіть 730-сильний варіант із ще більш яскравим дизайном.

Характеристики саме цього авто невідомі, але видно, що він отримав спортивну вихлопну систему з більш гучним звуком – про це свідчать чотири вихлопні труби.

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві також сфотографували рідкісний позашляховик Toyota.

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