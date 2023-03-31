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Авто

В Киеве заметили редкий заряженный седан BMW с ярким тюнингом (фото)

BMW M5 2009, BMW M5, BMW M5 E60, тюнинг BMW M5, Lumma CLR
Фото: topgir.com.ua | Седан BMW M5 получил аэродинамический обвес

Знаменитый BMW M5 E60 доработан в ателье Lumma Design. Седан получил аэродинамический обвес, а за доплату мощность его двигателя поднимали до 560 л. с.

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В Киеве сняли редкий и необычный BMW M5 2009 года. Культовый спортивный седан доработан в немецком ателье Lumma Design. Об этом сообщает сайт "ТопЖир".

Немецкая компания Lumma Design славится своими экстравагантными проектами. Тюнинг BMW M5 E60 (авто называется Lumma CLR) впервые выполнили в 2007 году и для того времени он был очень смелым.

BMW M5 E60 Lumma, BMW M5 2009, BMW M5, BMW M5 E60, тюнинг BMW M5, Lumma CLR Fullscreen
Автомобиль оснастили спортивной выхлопной системой
Фото: topgir.com.ua

Авто выпускали до 2010 года очень небольшими партиями. Также можно было купить тюнинг-пакет отдельно для установки своими силами на СТО.

Отличить BMW M5 Lumma CLR можно по выраженному обвесу и расширенным колесным аркам. Кроме того, седан получил диффузор и 19-дюймовые диски.

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За доплату в Lumma могли доработать и салон BMW M5 E60 – его перетягивали дорогой кожей ярких цветов и добавляли карбоновые детали.

тюнинг БМВ М5 е60 Fullscreen
Lumma CLR выпускали очень малыми сериями
Фото: topgir.com.ua

Тюнинг BMW M5 E60 мог включать и доработку двигателя. Мощность 5,0-литрового V10 поднимали с 507 до 560 л. с. и снимали ограничитель скорости, что позволяло разгоняться до 327 км/ч. Позже появился даже 730-сильный вариант с еще более броским дизайном.

Характеристики конкретно этого авто неизвестны, но видно, что он получил спортивную выхлопную систему с более громким звуком – об этом свидетельствуют четыре выхлопных трубы.

Ранее Фокус сообщал, что В Киеве также сфотографировали редкий внедорожник Toyota.

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