В Киеве заметили редкий заряженный седан BMW с ярким тюнингом (фото)

Знаменитый BMW M5 E60 доработан в ателье Lumma Design. Седан получил аэродинамический обвес, а за доплату мощность его двигателя поднимали до 560 л. с.

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В Киеве сняли редкий и необычный BMW M5 2009 года. Культовый спортивный седан доработан в немецком ателье Lumma Design. Об этом сообщает сайт "ТопЖир".

Немецкая компания Lumma Design славится своими экстравагантными проектами. Тюнинг BMW M5 E60 (авто называется Lumma CLR) впервые выполнили в 2007 году и для того времени он был очень смелым.

Автомобиль оснастили спортивной выхлопной системой Фото: topgir.com.ua

Авто выпускали до 2010 года очень небольшими партиями. Также можно было купить тюнинг-пакет отдельно для установки своими силами на СТО.

Отличить BMW M5 Lumma CLR можно по выраженному обвесу и расширенным колесным аркам. Кроме того, седан получил диффузор и 19-дюймовые диски.

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За доплату в Lumma могли доработать и салон BMW M5 E60 – его перетягивали дорогой кожей ярких цветов и добавляли карбоновые детали.

Lumma CLR выпускали очень малыми сериями Фото: topgir.com.ua

Тюнинг BMW M5 E60 мог включать и доработку двигателя. Мощность 5,0-литрового V10 поднимали с 507 до 560 л. с. и снимали ограничитель скорости, что позволяло разгоняться до 327 км/ч. Позже появился даже 730-сильный вариант с еще более броским дизайном.

Характеристики конкретно этого авто неизвестны, но видно, что он получил спортивную выхлопную систему с более громким звуком – об этом свидетельствуют четыре выхлопных трубы.

Ранее Фокус сообщал, что В Киеве также сфотографировали редкий внедорожник Toyota.

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