В Киеве заметили очень редкий и мощный кроссовер Mercedes Brabus (фото)

Mercedes GLS Brabus отличается агрессивным дизайном и роскошным внутренним убранством. Мощность его 4,0-литрового турбированного V8 может достигать 800 л. с.

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Этот кроссовер Brabus построен в 2020 году и за основу для него взяли топовый 612-сильный Mercedes-AMG GLS63. В немецком ателье предлагают два варианта доработки двигателя: мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо могут увеличить до 700 либо 800 л. с.

Кроссовер получил карбоновый обвес и 24-дюймовые диски Фото: topgir.com.ua

В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 4 с, во втором – 3,8 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. Кроме того, установлена спортивная выхлопная система с громким звучанием, а за доплату могут доработать и пневмоподвеску.

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Тюнинг Mercedes GLS от Brabus также включает установку карбонового обвеса и особой решетки радиатора. Кроссовер занижен и получил 24-дюймовые колесные диски Monoblock ZV Platinum Edition с низкопрофильной резиной.

Салон кроссовера отделан кожей и карбоном Фото: brabus.com

Салон Mercedes GLS Brabus на фото не попал, но известно, что немецкое ателье предлагает на выбор различные варианты внутренней отделки кожей и карбоном.

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