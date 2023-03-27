В Украине заметили флагманский суперкар Ferrari мощностью 1000 сил (фото)

Ferrari SF90 Stradale способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить 340 км/ч. Стоимость суперкара в Украине составляет около миллиона долларов.

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В Одессе сфотографировали суперкар Ferrari SF90 Stradale — самая быстрая и самая дорогая модель в современной линейке итальянской марки. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Суперкар оснащен 1000-сильной гибридной установкой

Ferrari SF90 Stradale – флагман итальянского бренда. Автомобиль из Одессы оснащен опционным пакетом Assetto Fiorano. Он снижает массу авто на 30 кг, улучшает аэродинамику и делает подвеску жестче. Цена Ferrari SF90 Stradale на европейском рынке составляет не менее 800 000 долларов, то есть в Украине он может стоить около миллиона долларов.

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Новый Ferrari SF90 Stradale оснащен 4,0-литровым бензиновым V8 твин-турбо и тремя электромоторами суммарной мощностью 1000 л. с. Полноприводное купе разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с, а до 200 км/ч – за 7,8 с. Максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Максимальная скорость Ferrari SF90 Stradale составляет 340 км/ч

Вместе с тем гибридная установка позволяет проехать до 25 км на электротяге. К тому же, у суперкара нет традиционной задней передачи – движение задним ходом осуществляется посредством электромотора в режиме реверса.

Примечательно, что это не первый Ferrari SF90 Stradale в Украине. В нашей стране зарегистрировано еще два таких суперкара, причем один из них даже видели зимой.

Также Фокус сообщал, что владелец Ferrari рассказал об огромных затратах на обслуживание суперкара.