Замена кнопок за $10 000: владелец Ferrari рассказал о затратах на ремонт суперкара (фото)

В среднем техобслуживание Ferrari обходится в 1500 долларов. Впрочем, порой затраты на ремонт суперкара могут достигать 10-15 тысяч долларов.

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Суперкары не только дорогие сами по себе – их содержание также недешевое. Даже минимальный ремонт может разорить. Об этом рассказал в Facebook владелец Ferrari Джерри Мос из США.

Джерри Мос решил купить Ferrari 10 лет назад. Он хранил авто в гараже и наездил на нем всего 8000 км, тем не менее, обслуживание и ремонт суперкара влетели ему в копейку.

За обновление салона Ferrari пришлось заплатить 7542 доллара

В среднем визит на СТО Ferrari обходился американцу в 1500 долларов. Хотя порой ремонт суперкара обходился дороже. В доказательство американец привел фото одного из чеков за обслуживание.

К примеру, замена керамических ступичных подшипников обошлась в 15 000 долларов, а выпавший указатель поворота отремонтировали за 4000 долларов. За обновление деталей интерьера Джерри Мос заплатил 7542 доллара, но больше всего его шокировал чек на ремонт залипших кнопок в салоне – 10 000 долларов.

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В конце концов американцу надоело платить и он решил продать суперкар Ferrari. Вместо него он приобрел новый Chevrolet Corvette C8 Stingray. Американское авто и стоит в разы меньше, и оказалось гораздо дешевле в обслуживании.

К слову, Ferrari — не самые дорогие в ремонте авто. Обслуживание суперкара Bugatti может стоить до 100 000 долларов за визит на СТО — об этом рассказал украинский владелец автомобиля.

Ранее Фокус сообщал, что в Турции трехлетний ребенок научился управлять 1000-сильным суперкаром Ferrari SF90 Stradale.

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