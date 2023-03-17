Единственный в мире: итальянцы показали экстремальный 800-сильный суперкар (фото)

Суперкар основан на модели Huayra Roadster BC и окрашен в темно-бордовый цвет. Передние дефлекторы окрашены в цвета итальянского флага.

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Pagani представили уникальный суперкар с открытым верхом, заказанный анонимным клиентом — Huayra Dinamica Evo. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Pagani Huayra Dinamica Evo окрашен в необычный темно-бордовый цвет с черными акцентами. Также на многих кузовных элементах присутствуют желтые полосы.

Pagani Huayra Dinamica Evo получил необычный окрас Фото: Pagani

Суперкар был создан подразделением Pagani Grandi Complicazioni. Бренд не стал раскрывать подробностей про все отличия авто от стандартной модели.

Передние дефлекторы окрашены в цвета итальянского флага. Боковые зеркала заднего вида имеют измененную форму.

Интерьер выполнен в фирменном ретро-стиле бренда. Многие элементы салона выполнены из карбона и алюминия.

Интерьер суперкара резко выделяется на фоне конкурентов Фото: Pagani

Суперкар основан на Huayra Roadster BC, о чем говорит его кузовной обвес. Это самая быстрая модификация модели, допущенная для дорог общего пользования.

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Pagani Huayra Dinamica Evo оснащается 6,0-литровым двигателем AMG V12 с двойным турбонаддувом мощностью 802 л.с. и 1050 Нм крутящего момента. Вес автомобиля составляет 1250 кг.

Суперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч ровно за 3 секунды. Максимальная скорость составляет 370 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Италии представили новый сверхмощный суперкар Pagani Utopia.