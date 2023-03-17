Единственный в мире: итальянцы показали экстремальный 800-сильный суперкар (фото)
Суперкар основан на модели Huayra Roadster BC и окрашен в темно-бордовый цвет. Передние дефлекторы окрашены в цвета итальянского флага.
Pagani представили уникальный суперкар с открытым верхом, заказанный анонимным клиентом — Huayra Dinamica Evo. Об этом рассказали на сайте Motor1.
Pagani Huayra Dinamica Evo окрашен в необычный темно-бордовый цвет с черными акцентами. Также на многих кузовных элементах присутствуют желтые полосы.
Суперкар был создан подразделением Pagani Grandi Complicazioni. Бренд не стал раскрывать подробностей про все отличия авто от стандартной модели.
Передние дефлекторы окрашены в цвета итальянского флага. Боковые зеркала заднего вида имеют измененную форму.
Интерьер выполнен в фирменном ретро-стиле бренда. Многие элементы салона выполнены из карбона и алюминия.
Суперкар основан на Huayra Roadster BC, о чем говорит его кузовной обвес. Это самая быстрая модификация модели, допущенная для дорог общего пользования.Важно
Pagani Huayra Dinamica Evo оснащается 6,0-литровым двигателем AMG V12 с двойным турбонаддувом мощностью 802 л.с. и 1050 Нм крутящего момента. Вес автомобиля составляет 1250 кг.
Суперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч ровно за 3 секунды. Максимальная скорость составляет 370 км/ч.
Ранее Фокус сообщал, что в Италии представили новый сверхмощный суперкар Pagani Utopia.