Самый редкий и экстремальный итальянский суперкар продадут по цене двух Bugatti (фото)

Всего выпущено только 10 трековых Pagani Zonda R. Эксклюзивный суперкар оснащен 780-сильным двигателем V12 от гоночного Mercedes-Benz.

Related video

В США на аукцион RM Sotheby’s выставили эксклюзивный Pagani Zonda R 2010 года. За экстремальный трековый суперкар планируют выручить от 4,8 до 6,8 миллионов долларов – как за два Bugatti Chiron. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

[ + – ] Автомобиль способен развить скорость свыше 370 км/ч Фото: RM Sotheby's

Компания Pagani выпускает одни из самых редких и впечатляющих суперкаров в Италии. За 25 лет существования она собрала всего несколько сотен машин. Стоимость некоторых Zonda достигает 17 миллионов долларов.

[ + – ] Купе получило аэродинамический пакет с огромным антикрылом Фото: RM Sotheby's

Pagani Zonda R – специальная трековая версия модели. Всего существует лишь 10 таких купе, причем новым такой суперкар был ощутимо дешевле – 2,5 млн долларов.

[ + – ] Всего выпустили только 10 Pagani Zonda R Фото: RM Sotheby's

У Pagani Zonda R выраженный аэродинамический пакет с обвесом и огромным антикрылом. Кроме того, авто весит всего 1070 кг, ведь его кузов и монокок полностью выполнены из карбона.

Важно

Просто зверь: на продажу выставлено безумное авто с самым большим в мире мотором (фото)

Суперкар Pagani оснащен 6,0-литровым V12 от гоночного Mercedes-Benz CLK GTR. Изначально этот мотор развивал 750 л. с., но в 2014 году авто вернули на фабрику Pagani, где подняли мощность до 780 л. с. и улучшили аэродинамику.

[ + – ] Суперкар оснащен 780-сильным V12 от Mercedes-Benz Фото: RM Sotheby's

Авто разгоняется до 100 км/ч за 2,7 с и способно развить скорость свыше 370 км/ч. В 2010 году Pagani Zonda R установил рекорд на автодроме Нюрбургринг — проехал круг за 6 минут 47,5 секунд. Это достижение удалось побить лишь два года назад.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили коллекцию самых редких BMW современности.

Также мы писали, что старый Ford Sierra 1987 года продали по цене свыше 700 000 долларов.