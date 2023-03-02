Просто зверь: на продажу выставлено безумное авто с самым большим в мире мотором (фото)

The Beast оснащен громадным 27-литровым V12 Rolls-Royce Merlin от истребителя Spitfire. На испытаниях автомобиль развил 294 км/ч.

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В Великобритании на аукцион Car and Classic выставили уникальный автомобиль The Beast 1972 года. Это одна из самых экстремальных легковых машин в истории. О ней рассказали на сайте аукционного дома.

[ + – ] До наших дней сохранился единственный экземпляр авто

The Beast ("Зверь") – детище британского механика и конструктора Джона Додда. Он решил создать автомобиль с двигателем Rolls-Royce Merlin от знаменитого истребителя Второй мировой Supermarine Spitfire.

[ + – ] Под капотом установлен 27-литровый авиадвигатель Rolls-Royce Merlin

Этот огромный V12 имеет объем 27 литров и, по разным данным, развивает от 750 до 950 л. с. Крутящий момент составляет 1030 Нм. Справиться с такой мощью призван усиленный 3-ступенчатый автомат от General Motors. На испытаниях The Beast развил 294 км/ч, что было отличным результатом для 70-х.

[ + – ] Авто способно развить 294 км/ч

Двигатель Rolls-Royce установлен на стальную раму, а кузов выполнен из легкого стеклопластика. Обращают на себя внимание сразу восемь фар.

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Из-за огромного мотора у гигантского авто довольно тесный салон. Во внутренней отделке использованы кожа и дерево.

[ + – ] Салон отделан кожей и деревом

Всего построено только два The Beast, причем это – второй экземпляр модели (первый сгорел в гараже). Продать авто решили после кончины его создателя – Джон Додд умер в декабре в возрасте 90 лет. Пробег машины за полвека составляет всего 17 200 км.

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