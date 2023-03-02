Копию раритетного Porsche с двигателем Subaru продали дороже нового Boxster (фото)

Реплика максимально точно повторяет оригинальный Porsche 356 T6. Тем не менее этот спорткар отличается некоторыми деталями, в том числе и более мощным двигателем.

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На аукционе Bring a Trailer продали реплику купе Porsche 356 T6 с двигателем Subaru. Максимальная ставка составила $65 000 — это больше чем стоит новый Porsche Boxster. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

Beck Super Coupe был построен энтузиастом Беком Спидстером из Бремена, штат Индиана. Он решил максимально точно воссоздать раритетное купе, но оснастить его более мощным двигателем.

Кузов спорткара изготовлен из стекловолокна и окрашен в синий цвет Oslo Blue. Шасси было создано с нуля из стальных труб.

[ + – ] Диски окрашены в цвет кузова Фото: Bring a Trailer

Отличительными деталями этой реплики являются зеркала заднего вида на крыльях, передние воздухозаборники и двойные задние воздухозаборники. Всего Бек Спидстер построил три таких купе.

Beck Super Coupe оснащен расположенным посередине 2,5-литровым оппозитным двигателем Subaru. Он работает в паре с пятиступенчатой ​​​​механической коробкой переключения передач.

[ + – ] Под капотом расположен оппозитный двигатель Subaru Фото: Bring a Trailer

Спорткар получил двойную выхлопную систему из нержавеющей стали с патрубками Borla. На авто установлены 15-дюймовые стальные колесные диски в цвет кузова и дисковые тормоза по всем осям.

В интерьере разместили кожаные ковшеобразные сиденья цвета Katzkin с фиксированной спинкой и четырехточечными ремнями безопасности. Для большей жесткости кузова внутри установлена дуга безопасности.

[ + – ] Внутри установлены кожаные сиденья и изготовленное на заказ рулевое колесо Фото: Bring a Trailer

Среди оснащения есть электрические стеклоподъемники, дверные замки, система кондиционирования воздуха и стереосистема RetroSound. Рулевое колесо с ободом из тикового дерева было изготовлено на заказ Lempert Wheels и оснащено кнопкой звукового сигнала Beck.

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