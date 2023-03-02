Копію раритетного Porsche з двигуном Subaru продали дорожче за новий Boxster (фото)

Репліка точніше повторює оригінальний Porsche 356 T6. Проте цей спорткар відрізняється деякими деталями, зокрема й потужнішим двигуном.

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На аукціоні Bring a Trailer продали репліку купе Porsche 356 T6 із двигуном Subaru. Максимальна ставка склала $65 000 — це більше, ніж коштує новий Porsche Boxster. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

Beck Super Coupe був збудований ентузіастом Беком Спідстером із Бремена, штат Індіана. Він вирішив максимально точно відтворити раритетне купе, але оснастити його потужнішим двигуном.

Кузов спорткара виготовлений зі скловолокна та пофарбований у синій колір Oslo Blue. Шасі було створено з нуля зі сталевих труб.

[ + – ] Диски пофарбовані кольором кузова Фото: Bring a Trailer

Характерними деталями цієї репліки є дзеркала заднього виду на крилах, передні повітрозабірники та подвійні задні повітрозабірники. Загалом Бек Спідстер збудував три такі купе.

Beck Super Coupe оснащений розташованим посередині 2,5-літровим опозитним двигуном Subaru. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

[ + – ] Під капотом розташований опозитний двигун Subaru Фото: Bring a Trailer

Спорткар отримав подвійну вихлопну систему з неіржавної сталі з патрубками Borla. На авто встановлені 15-дюймові сталеві колісні диски кольором кузова та дискові гальма по всіх осях.

В інтер'єрі розмістили шкіряні ковшеподібні сидіння кольору Katzkin із фіксованою спинкою та чотириточковими ременями безпеки. Для більшої жорсткості кузова всередині встановлено дугу безпеки.

[ + – ] Усередині встановлені шкіряні сидіння та виготовлене на замовлення кермо Фото: Bring a Trailer

Серед оснащення є електричні склопідйомники, дверні замки, система кондиціювання повітря і стереосистема RetroSound. Рульове колесо з ободом із тикового дерева було виготовлено на замовлення Lempert Wheels та оснащено кнопкою звукового сигналу Beck.

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Пробіг Beck Super Coupe складає всього 6 437 км. Автомобіль в ідеальному стані й готовий до захопливих поїздок по місту або гоночному треку.

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