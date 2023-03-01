Легенда ралі: на аукціон виставили рідкісний суперкар із двигуном Ferrari (фото)

Lancia Stratos тричі вигравав чемпіонат світу з ралі. Екстравагантний зовнішній вигляд суперкара розробив знаменитий італійський дизайнер Марчелло Гандіні.

Related video

У США на аукціон Gooding&Company виставили Lancia Stratos 1974 року. За знаменитий суперкар планують отримати від 600 000 до 700 000 доларів. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Клиноподібний дизайн авто створив відомий стиліст Марчелло Гандіні Фото: GOODING&COMPANY

Lancia Stratos створювали з прицілом на ралі, але для допуску до змагань у ті роки необхідно було випустити серійну модель. Загалом випущено тільки 492 таких купе.

[ + – ] Lancia Stratos тричі вигравав чемпіонат світу з ралі Фото: GOODING&COMPANY

На ралійних трасах 70-х Lancia Stratos були непереможними. Італійська компанія тричі (у 1974-1976 роках) вигравала чемпіонат світу WRC, а всього на рахунку Stratos — 18 перемог на етапах.

[ + – ] Авто відрестароване і чудово виглядає Фото: GOODING&COMPANY

Яскравий дизайн Lancia Stratos створив відомий італійський стиліст Марчелло Гандіні — автор Lamborghini Countach та Miura. У авто виражений клиноподібний силует з піднятою задньою частиною, панорамне скло та висувні фари.

Важливо

Найексклюзивніший Ford піде з молотка майже за мільйон доларів (фото)

Особливість Lancia Stratos — двигун від Ferrari Dino. Цей 2,4-літровий V6 потужністю 190 к. с. розганяє легке (980 кг) купе до 100 км/год. за 6 с і дозволяє розвивати 230 км/год.

[ + – ] Суперкар оснащений двигуном Ferrari Dino Фото: GOODING&COMPANY

Італійський суперкар цілком оригінальний. Нещодавно Lancia Stratos пройшов реставрацію та чудово виглядає.

Раніше Фокус повідомляв, що старий Ford Sierra 1987 продали за ціною понад 700 000 доларів.

Також ми писали, що на аукціон виставили колекцію рідкісних BMW сучасності.