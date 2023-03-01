Легенда ралі: на аукціон виставили рідкісний суперкар із двигуном Ferrari (фото)
Lancia Stratos тричі вигравав чемпіонат світу з ралі. Екстравагантний зовнішній вигляд суперкара розробив знаменитий італійський дизайнер Марчелло Гандіні.
У США на аукціон Gooding&Company виставили Lancia Stratos 1974 року. За знаменитий суперкар планують отримати від 600 000 до 700 000 доларів. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного будинку.
Lancia Stratos створювали з прицілом на ралі, але для допуску до змагань у ті роки необхідно було випустити серійну модель. Загалом випущено тільки 492 таких купе.
На ралійних трасах 70-х Lancia Stratos були непереможними. Італійська компанія тричі (у 1974-1976 роках) вигравала чемпіонат світу WRC, а всього на рахунку Stratos — 18 перемог на етапах.
Яскравий дизайн Lancia Stratos створив відомий італійський стиліст Марчелло Гандіні — автор Lamborghini Countach та Miura. У авто виражений клиноподібний силует з піднятою задньою частиною, панорамне скло та висувні фари.Важливо
Особливість Lancia Stratos — двигун від Ferrari Dino. Цей 2,4-літровий V6 потужністю 190 к. с. розганяє легке (980 кг) купе до 100 км/год. за 6 с і дозволяє розвивати 230 км/год.
Італійський суперкар цілком оригінальний. Нещодавно Lancia Stratos пройшов реставрацію та чудово виглядає.
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