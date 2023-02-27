Старий 36-річний Ford Sierra пішов із молотка за ціною понад 700 000 доларів (фото, відео)

Усього випущено лише 500 заряджених Ford Sierra RS500 Cosworth. Хетчбек оснащений 227-сильним турбодвигуном і здатний розвинути 248 км/год.

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У Великій Британії на аукціоні Silverstone продали Ford Sierra 1987 року. За хетчбек віддали шокуючу суму 596 250 фунтів стерлінгів ($712 500) — утричі більше, ніж прогнозували експерти. Про авто розповіли на сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Авто дізнається по величезному антикрилу Фото: Silverstone Auctions

Справа в тому, що з молотка пішов рідкісний заряджений Ford Sierra RS500 Cosworth. Усього випустили лише 500 таких хетчбеків тоді, як стандартна модель була набагато масовішою — всього випустили понад 2,7 мільйонів Sierra. Наразі Ford Sierra RS Cosworth дуже цінуються колекціонерами.

[ + – ] У салоні встановлені спортивні крісла Фото: Silverstone Auctions

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По суті, хетчбек є дорожньою версією гоночної моделі, підготовленої фахівцями знаменитої компанії Cosworth, яка створює двигуни для Формули-1. Там створили для Ford Sierra 2,0-літровим 227-сильним турбодвигуном, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 5,1 с і розвивати 248 км/год.

[ + – ] Хетчбек оснащений 227-сильним турбодвигуном Фото: Silverstone Auctions

Хетчбеку допрацювали 5-ступінчасту механічну КПП та підвіску, а також встановили збільшені гальма з ABS. Упізнати заряджену версію можна за величезним антикрилом, обважуванням і 15-дюймовим колесам зі спортивною гумою. У салоні встановлені крісла Recaro.

Саме цей Ford Sierra RS Cosworth став найдорожчим авто цієї моделі. Справа в тому, що він добре зберігся, а його пробіг — всього 8350 км. Це, певним чином, капсула часу. Нещодавно хетчбек пройшов розширене технічне обслуговування.

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