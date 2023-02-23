Новий рекорд: найдорожчий у світі мотоцикл продали за ціною трьох Lamborghini (фото)

До наших днів збереглися лише 12 Harley-Davidson Strap Tank 1908 року. Мотоцикл знайшли занедбаним і відреставрували до оригінального стану.

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Раритетний Harley-Davidson 1908 встановив новий рекорд вартості мотоцикла. Вінтажний байк продали на аукціоні Mecum у Лас-Вегасі за 935 000 доларів — за ціною трьох Lamborghini Huracan Sterrato. Про це повідомляє сайт аукціонного будинку.

[ + – ] Мотоцикл оснащений двигуном потужністю 4 к. с. Фото: Mecum

Цей Harley-Davidson Strap Tank — найперша модель знаменитого бренду. Такі мотоцикли випускали з 1906 року, але попередні моделі не збереглися до наших днів. З 450 Harley-Davidson 1908 року до наших днів дійшло лише 12 байків.

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Саме цей мотоцикл знайшли в 1941 році в сараї приблизно за 110 км від Мілвокі. Американець, який знайшов Harley-Davidson, володів ним 66 років. Байк відреставровано до оригінального стану. Частину деталей довелося замінити на нові, але зняті бензобак, приводний ремінь, колеса та сидіння збереглися і були продані разом із мотоциклом.

[ + – ] Harley-Davidson має педальний привід Фото: Mecum

Мотоцикл Harley-Davidson Strap Tankважить 84 кг та оснащений одноциліндровим 440-кубовим мотором потужністю 4 к. с. Максимальна швидкість становить 64 км/год. Harley-Davidson нагадує велосипед і в нього навіть є педалі — для байків тих років це звичайна практика.

Раніше Фокус повідомляв, що Harley-Davidson повністю перейде на випуск електричних мотоциклів.

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