Новый рекорд: самый дорогой в мире мотоцикл продали по цене трех Lamborghini (фото)

До наших дней сохранились только 12 Harley-Davidson Strap Tank 1908 года. Мотоцикл обнаружили заброшенным и отреставрировали до оригинального состояния.

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Раритетный Harley-Davidson 1908 года установил новый рекорд стоимости мотоцикла. Винтажный байк продали на аукционе Mecum в Лас-Вегасе за 935 000 долларов — по цене трех Lamborghini Huracan Sterrato. Об этом сообщает сайт аукционного дома.

[ + – ] Мотоцикл оснащен двигателем мощностью 4 л. с. Фото: Mecum

Этот Harley-Davidson Strap Tank – самая первая модель знаменитого бренда. Такие мотоциклы выпускали с 1906 года, но более ранние модели не сохранились до наших дней. Из 450 Harley-Davidson 1908 года до наших дней дошло лишь 12 байков.

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Конкретно этот мотоцикл обнаружили в 1941 году в сарае примерно в 110 км от Милуоки. Американец, нашедший Harley-Davidson, владел им 66 лет. Байк отреставрирован до оригинального состояния. Часть деталей пришлось заменить новыми, но снятые бензобак, приводной ремень, колеса и сиденье сохранились и были проданы вместе с мотоциклом.

[ + – ] Harley-Davidson имеет педальный привод Фото: Mecum

Мотоцикл Harley-Davidson Strap Tank весит 84 кг и оснащен одноцилиндровым 440-кубовым мотором мощностью 4 л. с. Максимальная скорость составляет 64 км/ч. Harley-Davidson напоминает велосипед и у него даже есть педали – для байков тех лет это обычная практика.

Ранее Фокус сообщал, что Harley-Davidson полностью перейдет на выпуск электрических мотоциклов.

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