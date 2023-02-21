BMW показали впечатляющий ретро-мотоцикл в авиационном стиле (фото)
Источником вдохновения для создателей BMW R18 Iron Annie стал транспортный самолет Junkers Ju-52. Мотоцикл оснащен 92-сильным оппозитным двигателем.
Презентован яркий концептуальный мотоцикл BMW R18 Iron Annie. Байк в ретро-стиле создан в одном-единственном экземпляре. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.
Тюнинг BMW R18 был выполнен совместно с компанией VTR Motorrad & Customs. За основу взяли серийный мотоцикл, но кардинально его переделали.
Байк решили сделать похожим на транспортный самолет 30-40-х годов Junkers Ju-52, получивший прозвище Iron Annie ("железная Анни"). Мотоцикл получил алюминиевые обтекатели, имитирующие обшивку авиалайнера с заклепками.
Кроме того, BMW R18 сделали одноместным и оснастили особым кожаным седлом. В ретро-стиле выполнены и спицованные колеса диаметром 21 дюйм спереди и 18 дюймов сзади. Мотоциклу укоротили на 7 см переднюю вилку и установили регулируемые амортизаторы.
Новый BMW R18 Iron Annie сохранил стандартный оппозитный двигатель объемом 1,8 л и мощностью 92 л. с. Динамические характеристики байка не раскрываются, но известно, что серийная модель способна развить 180 км/ч.
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