BMW показали впечатляющий ретро-мотоцикл в авиационном стиле (фото)

Источником вдохновения для создателей BMW R18 Iron Annie стал транспортный самолет Junkers Ju-52. Мотоцикл оснащен 92-сильным оппозитным двигателем.

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Презентован яркий концептуальный мотоцикл BMW R18 Iron Annie. Байк в ретро-стиле создан в одном-единственном экземпляре. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

[ + – ] Дизайн BMW R18 Iron Annie выдержан в духе самолета Junkers Ju-52 Фото: BMW

Тюнинг BMW R18 был выполнен совместно с компанией VTR Motorrad & Customs. За основу взяли серийный мотоцикл, но кардинально его переделали.

[ + – ] Байк получил особое кожанное седло Фото: BMW

Байк решили сделать похожим на транспортный самолет 30-40-х годов Junkers Ju-52, получивший прозвище Iron Annie ("железная Анни"). Мотоцикл получил алюминиевые обтекатели, имитирующие обшивку авиалайнера с заклепками.

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Кроме того, BMW R18 сделали одноместным и оснастили особым кожаным седлом. В ретро-стиле выполнены и спицованные колеса диаметром 21 дюйм спереди и 18 дюймов сзади. Мотоциклу укоротили на 7 см переднюю вилку и установили регулируемые амортизаторы.

[ + – ] Обтекатели мотоцикла имитируют обшивку самолета Фото: BMW

Новый BMW R18 Iron Annie сохранил стандартный оппозитный двигатель объемом 1,8 л и мощностью 92 л. с. Динамические характеристики байка не раскрываются, но известно, что серийная модель способна развить 180 км/ч.

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