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Авто

BMW показали впечатляющий ретро-мотоцикл в авиационном стиле (фото)

BMW R18 Iron Annie, BMW R18, Iron Annie, мотоцикл BMW R18, новый BMW R18, тюнинг BMW
Фото: BMW | Мотоцикл BMW R18 тюнинговали в стиле ретро

Источником вдохновения для создателей BMW R18 Iron Annie стал транспортный самолет Junkers Ju-52. Мотоцикл оснащен 92-сильным оппозитным двигателем.

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Презентован яркий концептуальный мотоцикл BMW R18 Iron Annie. Байк в ретро-стиле создан в одном-единственном экземпляре. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

BMW R18 Iron Annie, BMW R18, Iron Annie, мотоцикл BMW R18, новый BMW R18, тюнинг BMW Fullscreen
Дизайн BMW R18 Iron Annie выдержан в духе самолета Junkers Ju-52
Фото: BMW

Тюнинг BMW R18 был выполнен совместно с компанией VTR Motorrad & Customs. За основу взяли серийный мотоцикл, но кардинально его переделали.

BMW R18 Iron Annie, BMW R18, Iron Annie, мотоцикл BMW R18, новый BMW R18, тюнинг BMW Fullscreen
Байк получил особое кожанное седло
Фото: BMW

Байк решили сделать похожим на транспортный самолет 30-40-х годов Junkers Ju-52, получивший прозвище Iron Annie ("железная Анни"). Мотоцикл получил алюминиевые обтекатели, имитирующие обшивку авиалайнера с заклепками.

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Кроме того, BMW R18 сделали одноместным и оснастили особым кожаным седлом. В ретро-стиле выполнены и спицованные колеса диаметром 21 дюйм спереди и 18 дюймов сзади. Мотоциклу укоротили на 7 см переднюю вилку и установили регулируемые амортизаторы.

BMW R18 Iron Annie, BMW R18, Iron Annie, мотоцикл BMW R18, новый BMW R18, тюнинг BMW Fullscreen
Обтекатели мотоцикла имитируют обшивку самолета
Фото: BMW

Новый BMW R18 Iron Annie сохранил стандартный оппозитный двигатель объемом 1,8 л и мощностью 92 л. с. Динамические характеристики байка не раскрываются, но известно, что серийная модель способна развить 180 км/ч.

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