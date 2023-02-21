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BMW показали вражаючий ретро-мотоцикл в авіаційному стилі (фото)

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Фото: BMW | Мотоцикл BMW R18 тюнінгували у стилі ретро

Джерелом натхнення для творців BMW R18 Iron Annie став транспортний літак Junkers Ju-52. Мотоцикл оснащений 92-сильним оппозитним двигуном.

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Презентовано яскравий концептуальний мотоцикл BMW R18 Iron Annie. Байк у ретро-стилі створено в одному-єдиному екземплярі. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

BMW R18 Iron Annie, BMW R18, Iron Annie, мотоцикл BMW R18, новий BMW R18, тюнінг BMW Fullscreen
Дизайн BMW R18 Iron Annie витриманий у стилі літака Junkers Ju-52
Фото: BMW

Тюнінг BMW R18 був виконаний разом із компанією VTR Motorrad & Customs. За основу взяли серійний мотоцикл, але його кардинально переробили.

BMW R18 Iron Annie, BMW R18, Iron Annie, мотоцикл BMW R18, новий BMW R18, тюнінг BMW Fullscreen
Байк отримав особливе шкіряне сідло
Фото: BMW

Байк вирішили зробити схожим на транспортний літак 30-40-х років Junkers Ju-52, який отримав прізвисько Iron Annie ("залізна Ані"). Мотоцикл отримав алюмінієві обтічники, що імітують обшивку авіалайнера із заклепками.

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Крім того, BMW R18 зробили одномісним і оснастили спеціальним шкіряним сідлом. У ретро-стилі виконані та спицьовані колеса діаметром 21 дюйм спереду та 18 дюймів ззаду. Мотоциклу вкоротили на 7 см передню вилку та встановили регульовані амортизатори.

BMW R18 Iron Annie, BMW R18, Iron Annie, мотоцикл BMW R18, новий BMW R18, тюнінг BMW Fullscreen
Обтічники мотоцикла імітують обшивку літака
Фото: BMW

Новий BMW R18 Iron Annie зберіг стандартний опозитний двигун об'ємом 1,8 л та потужністю 92 к. с. Динамічні характеристики байка не розкриваються, але відомо, що серійна модель здатна розвинути 180 км/год.

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