BMW показали вражаючий ретро-мотоцикл в авіаційному стилі (фото)

Джерелом натхнення для творців BMW R18 Iron Annie став транспортний літак Junkers Ju-52. Мотоцикл оснащений 92-сильним оппозитним двигуном.

Related video

Презентовано яскравий концептуальний мотоцикл BMW R18 Iron Annie. Байк у ретро-стилі створено в одному-єдиному екземплярі. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

[ + – ] Дизайн BMW R18 Iron Annie витриманий у стилі літака Junkers Ju-52 Фото: BMW

Тюнінг BMW R18 був виконаний разом із компанією VTR Motorrad & Customs. За основу взяли серійний мотоцикл, але його кардинально переробили.

[ + – ] Байк отримав особливе шкіряне сідло Фото: BMW

Байк вирішили зробити схожим на транспортний літак 30-40-х років Junkers Ju-52, який отримав прізвисько Iron Annie ("залізна Ані"). Мотоцикл отримав алюмінієві обтічники, що імітують обшивку авіалайнера із заклепками.

Важливо

Культовий BMW 80-х простояв занедбаним понад 20 років і легко завівся (відео)

Крім того, BMW R18 зробили одномісним і оснастили спеціальним шкіряним сідлом. У ретро-стилі виконані та спицьовані колеса діаметром 21 дюйм спереду та 18 дюймів ззаду. Мотоциклу вкоротили на 7 см передню вилку та встановили регульовані амортизатори.

[ + – ] Обтічники мотоцикла імітують обшивку літака Фото: BMW

Новий BMW R18 Iron Annie зберіг стандартний опозитний двигун об'ємом 1,8 л та потужністю 92 к. с. Динамічні характеристики байка не розкриваються, але відомо, що серійна модель здатна розвинути 180 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що створено інноваційні мотоциклетні штани із вбудованою подушкою безпеки.

Також ми писали, що новий спорткар BMW розбили незабаром після покупки.