Культовий BMW 80-х простояв занедбаним понад 20 років і легко завівся (відео)

Спорткупе BMW 6 Series перестали експлуатувати ще в 2021 році. Проте після нескладних маніпуляцій автомобіль удалося оживити.

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У Великій Британії у старому гаражі знайшли BMW 6 Series 1983 року. Знамените спортивне купе не виїжджало на дороги понад 20 років. Автомобілю присвятили відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.

[ + – ] Авто було завалено сміттям Фото: скриншот / YouTube

За інформацією з бази даних міністерства транспорту Великої Британії, BMW 6 Series не виїжджав на дороги з 2001 року. Машина стояла в гаражі, завалена різним сміттям.

[ + – ] Салон BMW непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Шістка BMW місцями проіржавіла, але загалом непогано збереглася. Салон автомобіля у хорошому стані.

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Мало того, коли спорткар вивели з гаража і поміняли акумулятор, після нескладних маніпуляцій двигун завівся. Цікаво, що бензин у баку не змінювали, тобто двигун BMW 6 Series запрацював на 20-річному паливі.

[ + – ] Двигун BMW завівся після двох десятиліть простою Фото: скриншот / YouTube

Саме це авто належить до моделі BMW 628 CSi. Це означає, що воно оснащене 2,8-літровою рядною шісткою потужністю 184 к. с. Спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 9 секунд і розвинути 212 км/год.

Тепер купе BMW 6 Series приведуть до ладу й виставлять на продаж. В автомобіля з'явиться новий власник.

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