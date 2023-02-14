Культовый BMW 80-х простоял заброшенным свыше 20 лет и легко завелся (видео)

Спорткупе BMW 6 Series перестали эксплуатировать еще в 2021 году. Тем не менее после несложных манипуляций автомобиль удалось оживить.

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В Великобритании в старом гараже обнаружили BMW 6 Series 1983 года. Знаменитое спортивное купе не выезжало на дороги свыше 20 лет. Автомобилю посвятили видео на Youtube-канале The Late Brake Show.

[ + – ] Авто было завалено мусором Фото: скриншот / YouTube

По информации из базы данных министерства транспорта Великобритании BMW 6 Series не выезжал на дороги с 2001 года. Машина стояла в гараже, заваленная различным мусором.

[ + – ] Салон BMW неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Шестерка BMW местами проржавела, но в общем неплохо сохранилась. Салон автомобиля в хорошем состоянии.

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Мало того, когда спорткар вывели из гаража и поменяли аккумулятор, то после несложных манипуляций двигатель завелся. Примечательно, что бензин в баке не меняли, то есть мотор BMW 6 Series заработал на 20-летнем топливе.

[ + – ] Двигатель BMW завелся после двух десятилетий простоя Фото: скриншот / YouTube

Конкретно это авто относится к модификации BMW 628 CSi. Это значит, что оно оснащено 2,8-литровой рядной шестеркой мощностью 184 л. с. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 9 с и развить 212 км/ч.

Теперь купе BMW 6 Series приведут в порядок и выставят на продажу. У автомобиля появится новый владелец.

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