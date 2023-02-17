Смішні, але безпечні: представлені мотоциклетні штани з подушкою безпеки (відео)

Штани з подушками безпеки хоч і виглядають кумедно, можуть урятувати від травм. Їх можна надягати поверх звичайних штанів або джинсів.

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Компанії CX Air Dynamics та Mo'Cycle показали свої мотоциклетні штани з подушками безпеки. Вони виглядають смішно, але збільшують безпеку під час ДТП. Про це розповіли на сайті New Atlas.

Захисні подушки безпеки, вбудовані в мотоциклетне екіпірування, можуть миттєво надуватися, щоб зменшити ймовірність виникнення травм під час падіння. Вони спрацьовують за допомогою тросів, що з'єднують штани із мотоциклом.

[ + – ] Захисні подушки безпеки можуть миттєво надуватися Фото: CX Air Dynamics

Першою компанією із виробництва таких штанів стала CX Air Dynamics. Їхній продукт CX Easyriders є водостійким комплектом штанів, які можна надіти поверх звичайних штанів.

У CX Easyriders є гнучка пластина Poron XRD, що поглинає удари, розміщена на колінах і стегнах. Подушки безпеки вбудовані в область від стегон до нижньої частини гомілки.

Вартість штанів CX Easyriders складає 641 долар. Подушки безпеки можуть спрацювати кілька разів завдяки механізму підкачування.

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Компанія Mo'Cycle пропонує "стильніший" варіант мотоциклетних штанів у вигляді джинсів. У них також вбудовані подушки безпеки, які сягають лише коліна, але під ними є кишені з наколінниками.

Цей продукт планують запустити у виробництво вже у березні. Їх запропонують за ціною від 445 доларів за пару.

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