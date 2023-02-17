Смішні, але безпечні: представлені мотоциклетні штани з подушкою безпеки (відео)
Штани з подушками безпеки хоч і виглядають кумедно, можуть урятувати від травм. Їх можна надягати поверх звичайних штанів або джинсів.
Компанії CX Air Dynamics та Mo'Cycle показали свої мотоциклетні штани з подушками безпеки. Вони виглядають смішно, але збільшують безпеку під час ДТП. Про це розповіли на сайті New Atlas.
Захисні подушки безпеки, вбудовані в мотоциклетне екіпірування, можуть миттєво надуватися, щоб зменшити ймовірність виникнення травм під час падіння. Вони спрацьовують за допомогою тросів, що з'єднують штани із мотоциклом.
Першою компанією із виробництва таких штанів стала CX Air Dynamics. Їхній продукт CX Easyriders є водостійким комплектом штанів, які можна надіти поверх звичайних штанів.
У CX Easyriders є гнучка пластина Poron XRD, що поглинає удари, розміщена на колінах і стегнах. Подушки безпеки вбудовані в область від стегон до нижньої частини гомілки.
Вартість штанів CX Easyriders складає 641 долар. Подушки безпеки можуть спрацювати кілька разів завдяки механізму підкачування.Важливо
Компанія Mo'Cycle пропонує "стильніший" варіант мотоциклетних штанів у вигляді джинсів. У них також вбудовані подушки безпеки, які сягають лише коліна, але під ними є кишені з наколінниками.
Цей продукт планують запустити у виробництво вже у березні. Їх запропонують за ціною від 445 доларів за пару.
Раніше Фокус повідомляв, що знамените німецьке тюнінг-ательє Brabus спільно з KTM представили спортивний мотоцикл 1300 R Edition 23.