Море карбону та 177 сил: Brabus представив ексклюзивний мотоцикл (фото)

Потужний спортивний мотоцикл випустять обмеженим тиражем лише у двох кольорах. Модель оснащена інноваційною технологією напівактивної підвіски WP APEX.

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Знамените німецьке тюнінг-ательє Brabus спільно з KTM представили спортивний мотоцикл 1300 R Edition 23. Більшість кузова байка виготовлена з легкого вуглеволокна. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Brabus і KTM називають свій витвір "розкішним голим байком". Модель оснащена 1301-кубовим V-подібним двоциліндровим двигуном потужністю 177 к.с.

Brabus KTM 1300 R Edition 23 пропонують у двох кольорах — Superblack і Stealth Grey. Вони відрізняються набором елементів кузова з вуглецевого волокна.

Із карбону виготовлені бічна частина маски фари, рама та багато частин кузова. На повітрозабірниках з'явилася фірмова смуга Brabus.

[ + – ] Багато елементів кузова виготовлені з карбону Фото: brabus.com

На мотоциклі встановлені унікальні ковані диски Monoblock Z. Їх пофарбували в колір під назвою Platinum Black.

[ + – ] Для поїздок у холодну погоду передбачено підігрів сидіння Фото: brabus.com

Сидіння оббите новою оббивкою з візерунком Crest від Brabus. У нього вбудовано підігрів на випадок поїздки в холодну погоду.

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Ще однією особливістю мотоцикла стала технологія напівактивної підвіски WP APEX. Вона робить амортизатори м'якшими або жорсткішими залежно від режиму їзди. Усього їх п'ять: "Комфорт", "Вулиця", "Спорт", "Трек" і "Розширений".

Усього буде виготовлено 290 екземплярів Brabus KTM 1300 R Edition 23. Ціни на мотоцикл починаються із 45 600 доларів. Це лише другий мотоцикл в історії німецького ательє, раніше Brabus виконав тюнінг Ducati.

Раніше Фокус розповів, що Harley-Davidson повністю перейде на випуск електромотоциклів.