США створили позашляховий електричний мотоцикл за $7800 (фото)

Електромотоцикл District Scrambler запропонують у версіях для бездоріжжя та поїздок містом. Його запас ходу складає 193 км.

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Американська компанія LAND Moto представила новий позашляховий мотоцикл District Scrambler. Він чудово підходить не лише для бездоріжжя, а й для міських поїздок. Подробиці розповіли на сайті Autoevolution.

District Scrambler балансує між електричним мотоциклом та велосипедом. Він компактний та зручний в управлінні.

[ + – ] District Scrambler має регулювання сидіння та кілька режимів їзди Фото: LAND Moto

Колісна база мотоцикла складає 1219 мм. Його сидіння можна регулювати за висотою від 787 до 813 мм.

На District Scrambler встановлені затемнені алюмінієві колеса та комплект шипованих шин. Вони ідеально підходять для їзди бездоріжжям.

[ + – ] District Scrambler поставляється з комплектом шипованих шин для бездоріжжя Фото: LAND Moto

Мотоцикл комплектується змінними акумуляторними блоками CORE. Їх можна використовувати і для заряджання електронних гаджетів. Запас ходу складає 193 км на одному заряді.

У рух District Scrambler приводить електромотор потужністю 23 к.с і крутним моментом 280 Нм. Мотоцикл розвиває максимальну швидкість понад 116 км/год.

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У District Scrambler передбачено чотири режими їзди:

eBike – швидкість обмежується до 44 км/год

eMoped – швидкість обмежується до 64 км/год

eMotorcycle – швидкість обмежується до 113 км/год

Performance Mode – без обмеження швидкості

District Scrambler запропонують у версії для бездоріжжя та версії для міської їзди. Другий варіант поставляється з різними компонентами дорожнього освітлення, у тому числі круглою світлодіодною фарою на 3240 люмен, заднім світлодіодним ліхтарем і повністю світлодіодними індикаторами.

[ + – ] LAND Moto District Scrambler запропонують і у міській версії Фото: LAND Moto

Новий електромотоцикл можна замовити на сайті LAND Moto. Ціни на нього починаються із 7800 доларів.

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