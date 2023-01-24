В США создали внедорожный электрический мотоцикл за $7800 (фото)

Электромотоцикл District Scrambler предложат в версиях для бездорожья и поездок по городу. Его запас хода составляет 193 км.

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Американская компания LAND Moto представила новый внедорожный электрический мотоцикл District Scrambler. Он отлично подходит не только для бездорожья, но и для городских поездок. Подробности рассказали на сайте Autoevolution.

District Scrambler балансирует между электрическим мотоциклом и велосипедом. Он компактный и удобный для управления.

[ + – ] District Scrambler имеет регулировку сиденья и несколько режимов езды Фото: LAND Moto

Колесная база мотоцикла составляет 1219 мм. Его сиденье можно регулировать по высоте от 787 до 813 мм.

На District Scrambler установлены затемненные алюминиевые колеса и комплект шипованных шин. Они идеально подходят для езды по бездорожью.

[ + – ] District Scrambler поставляется с комплектом шипастых шин для бездорожья Фото: LAND Moto

Мотоцикл комплектуется сменными аккумуляторными блоками CORE. Их можно использовать и для зарядки электронных гаджетов. Запас хода составляет 193 км на одном заряде.

В движение District Scrambler приводит электромотор мощностью 23 л.с и крутящим моментом 280 Нм. Мотоцикл развивает максимальную скорость более 116 км в час.

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В District Scrambler предусмотрены четыре режима езды:

eBike — скорость ограничивается до 44 км/ч

eMoped — скорость ограничивается до 64 км/ч

eMotorcycle — скорость ограничивается до 113 км/ч

Performance Mode — без ограничения скорости

District Scrambler предложат в версии для бездорожья и версии для городской езды. Второй вариант поставляется с различными компонентами дорожного освещения, в том числе круглой светодиодной фарой на 3240 люмен, светодиодным задним фонарем и полностью светодиодными индикаторами.

[ + – ] LAND Moto District Scrambler предложат и в городской версии Фото: LAND Moto

Новый электромотоцикл уже можно заказать на сайте LAND Moto. Цены на него начинаются с 7800 долларов.

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