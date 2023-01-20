Мир перевернулся: Harley-Davidson полностью перейдет на выпуск электромотоциклов

Harley-Davidson будет постепенно переходить к выпуску электромотоциклов и прекратит производство бензиновых байков. Американская компания уже представила несколько электрических моделей.

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В истории Harley-Davidson начинается новый этап. Знаменитый американский производитель мотоциклов начинает электрификацию и постепенно откажется от классических бензиновых моделей. Сенсационное заявление сделал СЕО компании Йохен Зайтц в интервью сайту Dezeen.

По его словам, электрификация — "естественная эволюция" и логический шаг для бренда, который празднует свой 120-летний юбилей.

[ + – ] LiveWire DelMar является самым доступным электробайком от Harley-Davidson Фото: Harley Davidson

"Если вы посмотрите на прошедшие 120 лет, то увидите, что компания постоянно эволюционировала и никогда не стояла на месте. Мы прославляем наше прошлое, но вместе с тем развиваем наш бренд", — подчеркнул Йохен Зайтц.

В то же время, он признает, что электрификация не будет быстрой — бензиновые модели еще некоторое время будут в линейке марки. В Harley-Davidson уважают своих давних поклонников и не хотят их терять, но в то же время планируют привлечь новых клиентов электрическими моделями.

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Следует отметить, что первый электробайк Harley-Davidson LiveWire запустили в производство еще в 2018 году. Со временем электрическую линейку LiveWire выделили в отдельный суббренд. Самая доступная 82-сильная модель DelMar стоит от 15 000 долларов, а топовый LiveWire One мощностью 105 л. с. оценили в 22 000 долларов.

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