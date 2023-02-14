Море карбона и 177 сил: Brabus представил эксклюзивный мотоцикл (фото)

Мощный спортивный мотоцикл будет выпущен ограниченным тиражом всего в двух цветах. Модель оснащена инновационной технологией полуактивной подвески WP APEX.

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Знаменитое немецкое тюнинг-ателье Brabus совместно с KTM представили спортивный мотоцикл 1300 R Edition 23. Большая часть кузова байка изготовлена из легкого углеволокна. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Brabus и KTM называют свое творение "роскошным голым байком". Модель оснащена 1301-кубовым V-образным двухцилиндровым двигателем мощностью 177 л.с.

Brabus KTM 1300 R Edition 23 предлагается в двух цветах окраски — "Superblack" и "Stealth Grey". Они отличаются набором элементов кузова из углеродного волокна.

Из карбона изготовлены боковая часть маски фары, рама и многие части кузова. На воздухозаборниках появилась фирменная полоса Brabus.

[ + – ] Многие элементы кузова изготовлены из карбона Фото: brabus.com

На мотоцикл установлены уникальные кованые диски Monoblock Z. Их окрасили в цвет под названием "Platinum Black".

[ + – ] Для поездок в холодную погоду предусмотрен подогрев сиденья Фото: brabus.com

Сиденье обито новой обивкой с узором от Brabus "Crest". В него встроен подогрев на случай поездки в холодную погоду.

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Еще одной особенностью байка стала технология полуактивной подвески WP APEX. Она делает амортизаторы мягче или жестче, в зависимости от режима езды. Всего их пять: "Комфорт", "Улица", "Спорт", "Трек" и "Расширенный".

Всего будет изготовлено 290 экземпляров Brabus KTM 1300 R Edition 23. Цены на мотоцикл начинаются с 45 600 долларов. Это лишь второй мотоцикл в истории немецкого ателье, ранее Brabus выполнил тюнинг Ducati.

Ранее Фокус рассказал, что компания Harley-Davidson полностью перейдет на выпуск электромотоциклов.