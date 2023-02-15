Найпопулярніші мотоцикли та мопеди в Україні: підсумки з продажу за січень
Українці віддають перевагу мотоциклам і мопедам без пробігу. Частка нової мототехніки у січні 2023 року становила 54,9%.
Експерти вивчили ринок нової та вживаної мототехніки в Україні за січень. Названі найпродаваніші мотоцикли та мопеди за минулий місяць. Про це розповіли на сайті Інституту досліджень авторинку.
У січні українці купили 1,6 тисячі мотоциклів та мопедів. Це на 31% менше, ніж за той же період 2022 року.
На відміну від автомобілів, в Україні найчастіше купують нові мотоцикли та мопеди. Близько 54,9% реалізованої мототехніки було без пробігу.
На внутрішньому ринку уклали приблизно 600 угод з купівлі мотоциклів та мопедів. Це 36,4% загальної кількості проданої мототехніки.Важливо
Найпродаваніші мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку в січні
В Україні лідером із продажу на внутрішньому ринку виявився мотоцикл Jawa 350. У січні купили 310 одиниць цієї моделі.
Друге місце з продажу зайняв Yamaha Drag Star 400 (208 мотоциклів), а третє — Shineray XY250 (207 мотоциклів).
ТОП 15 найпродаваніших мотоциклів і мопедів на внутрішньому ринку:
- Jawa 350 — 310 одиниць
- Yamaha Drag Star 400 — 208 одиниць
- Shineray XY250 — 207 одиниць
- Loncin LX250 — 191 одиниця
- Lifan LF150 — 166 одиниць
- Geon Scrambler 250 — 160 одиниць
- Nonda CB500 — 151 одиниця
- Lifan LF200 — 147 одиниць
- Bajaj Boxer BM 150 — 139 одиниць
- Lifan LF175 — 136 одиниць
- Yamaha Jog — 128 одиниць
- Suzuki Skywave — 120 одиниць
- Musstang MT125 — 119 одиниць
- Bajaj Pulsar NS200 — 114 одиниць
- Forte FT200 — 114 одиниць
Найпродаваніші мотоцикли та мопеди з пробігом у січні, привезені з-за кордону
У січні купили 15 мотоциклів Honda CB500, які привезені з-за кордону. Друге місце з продажу у цьому сегменті зайняв Yamaha Jog (14 одиниць).
На третьому місці з продажу серед імпортованої мототехніки розташувалися скутери Suzuki Address V125 та Yamaha Majesty 250. За місяць було продано по 4 одиниці цих моделей.
ТОП 16 найпродаваніших мотоциклів і мопедів із пробігом, привезених з-за кордону:
- Honda CB500 — 15 одиниць
- Yamaha Jog — 14 одиниць
- Honda Dio — 10 одиниць
- Suzuki Address V125 — 4 одиниці
- Yamaha Majesty 250 — 4 одиниці
- Suzuki GS500 — 3 одиниці
- Yamaha N-MAX 125 — 3 одиниці
- Yamaha XJ600 — 3 одиниці
- Honda CBF 600 — 2 одиниці
- Honda NC750 — 2 одиниці
- Suzuki Adress V50 — 2 одиниці
- Suzuki Lets — 2 одиниці
- Yamaha Drag Star 400 — 2 одиниці
- Yamaha FZ-6 — 2 одиниці
- Yamaha Vino — 2 одиниці
- Yamaha YBR 125 — 1 одиниця
Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди в січні
В Україні у сегменті нової мототехніки лідирують моделі китайських виробників. На першому місці розташувався Lifan LF175 із 64 проданими мотоциклами.
Друге місце з продажу зайняв Musstang MT125 (54 одиниці). На третій позиції знаходиться Spark SP125C (49 одиниць).
ТОП 15 нових мотоциклів і мопедів:
- Lifan LF175 — 64 одиниці
- Musstang MT125 — 54 одиниці
- Spark SP125C — 49 одиниць
- Bajaj Boxer BM 150 — 40 одиниць
- Spark SP200 — 28 одиниць
- Shineray XY200 — 27 одиниць
- Viper V125 — 27 одиниць
- Musstang MT200 — 24 одиниці
- Forte Cross 250 — 20 одиниць
- Musstang MT110 — 20 одиниць
- Musstang MT150 — 20 одиниць
- Shineray XY250 — 20 одиниць
- Forte FT200 — 17 одиниць
- Spark SP150D — 17 одиниць
- Yamaha YBR 125 — 17 одиниць
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