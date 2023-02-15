Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Найпопулярніші мотоцикли та мопеди в Україні: підсумки з продажу за січень

Honda, Jawa, Lifan, Продажі, Мотоцикли, Мопеди, Мототехніка, Україна, Статистика, Січень
Фото: Pixabay | В Україні в січні 2023 року купили 1,6 тисячі мотоциклів та мопедів

Українці віддають перевагу мотоциклам і мопедам без пробігу. Частка нової мототехніки у січні 2023 року становила 54,9%.

Related video

Експерти вивчили ринок нової та вживаної мототехніки в Україні за січень. Названі найпродаваніші мотоцикли та мопеди за минулий місяць. Про це розповіли на сайті Інституту досліджень авторинку.

У січні українці купили 1,6 тисячі мотоциклів та мопедів. Це на 31% менше, ніж за той же період 2022 року.

На відміну від автомобілів, в Україні найчастіше купують нові мотоцикли та мопеди. Близько 54,9% реалізованої мототехніки було без пробігу.

На внутрішньому ринку уклали приблизно 600 угод з купівлі мотоциклів та мопедів. Це 36,4% загальної кількості проданої мототехніки.

Важливо
Названо найпопулярніші мотоцикли в Україні за 2022 рік
Названо найпопулярніші мотоцикли в Україні за 2022 рік

Найпродаваніші мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку в січні

Jawa 350 Fullscreen
Jawa 350 став бестселером серед мотоциклів у січні
Фото: Wikipedia

В Україні лідером із продажу на внутрішньому ринку виявився мотоцикл Jawa 350. У січні купили 310 одиниць цієї моделі.

Друге місце з продажу зайняв Yamaha Drag Star 400 (208 мотоциклів), а третє — Shineray XY250 (207 мотоциклів).

ТОП 15 найпродаваніших мотоциклів і мопедів на внутрішньому ринку:

  1. Jawa 350 — 310 одиниць
  2. Yamaha Drag Star 400 — 208 одиниць
  3. Shineray XY250 — 207 одиниць
  4. Loncin LX250 — 191 одиниця
  5. Lifan LF150 — 166 одиниць
  6. Geon Scrambler 250 — 160 одиниць
  7. Nonda CB500 — 151 одиниця
  8. Lifan LF200 — 147 одиниць
  9. Bajaj Boxer BM 150 — 139 одиниць
  10. Lifan LF175 — 136 одиниць
  11. Yamaha Jog — 128 одиниць
  12. Suzuki Skywave — 120 одиниць
  13. Musstang MT125 — 119 одиниць
  14. Bajaj Pulsar NS200 — 114 одиниць
  15. Forte FT200 — 114 одиниць

Найпродаваніші мотоцикли та мопеди з пробігом у січні, привезені з-за кордону

Honda CB500 Fullscreen
У січні купили 15 вживаних мотоциклів Honda CB500, імпортованих з інших країн
Фото: Honda

У січні купили 15 мотоциклів Honda CB500, які привезені з-за кордону. Друге місце з продажу у цьому сегменті зайняв Yamaha Jog (14 одиниць).

На третьому місці з продажу серед імпортованої мототехніки розташувалися скутери Suzuki Address V125 та Yamaha Majesty 250. За місяць було продано по 4 одиниці цих моделей.

ТОП 16 найпродаваніших мотоциклів і мопедів із пробігом, привезених з-за кордону:

  1. Honda CB500 — 15 одиниць
  2. Yamaha Jog — 14 одиниць
  3. Honda Dio — 10 одиниць
  4. Suzuki Address V125 — 4 одиниці
  5. Yamaha Majesty 250 — 4 одиниці
  6. Suzuki GS500 — 3 одиниці
  7. Yamaha N-MAX 125 — 3 одиниці
  8. Yamaha XJ600 — 3 одиниці
  9. Honda CBF 600 — 2 одиниці
  10. Honda NC750 — 2 одиниці
  11. Suzuki Adress V50 — 2 одиниці
  12. Suzuki Lets — 2 одиниці
  13. Yamaha Drag Star 400 — 2 одиниці
  14. Yamaha FZ-6 — 2 одиниці
  15. Yamaha Vino — 2 одиниці
  16. Yamaha YBR 125 — 1 одиниця

Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди в січні

Lifan LF175 Fullscreen
Lifan LF175 став найпопулярнішим новим мотоциклом в Україні в січні
Фото: Lifan

В Україні у сегменті нової мототехніки лідирують моделі китайських виробників. На першому місці розташувався Lifan LF175 із 64 проданими мотоциклами.

Друге місце з продажу зайняв Musstang MT125 (54 одиниці). На третій позиції знаходиться Spark SP125C (49 одиниць).

ТОП 15 нових мотоциклів і мопедів:

  1. Lifan LF175 — 64 одиниці
  2. Musstang MT125 — 54 одиниці
  3. Spark SP125C — 49 одиниць
  4. Bajaj Boxer BM 150 — 40 одиниць
  5. Spark SP200 — 28 одиниць
  6. Shineray XY200 — 27 одиниць
  7. Viper V125 — 27 одиниць
  8. Musstang MT200 — 24 одиниці
  9. Forte Cross 250 — 20 одиниць
  10. Musstang MT110 — 20 одиниць
  11. Musstang MT150 — 20 одиниць
  12. Shineray XY250 — 20 одиниць
  13. Forte FT200 — 17 одиниць
  14. Spark SP150D — 17 одиниць
  15. Yamaha YBR 125 — 17 одиниць

Раніше Фокус розповів, що знамените німецьке тюнінг-ательє Brabus спільно з KTM представили спортивний мотоцикл 1300 R Edition 23.