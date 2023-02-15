Найпопулярніші мотоцикли та мопеди в Україні: підсумки з продажу за січень

Українці віддають перевагу мотоциклам і мопедам без пробігу. Частка нової мототехніки у січні 2023 року становила 54,9%.

Related video

Експерти вивчили ринок нової та вживаної мототехніки в Україні за січень. Названі найпродаваніші мотоцикли та мопеди за минулий місяць. Про це розповіли на сайті Інституту досліджень авторинку.

У січні українці купили 1,6 тисячі мотоциклів та мопедів. Це на 31% менше, ніж за той же період 2022 року.

На відміну від автомобілів, в Україні найчастіше купують нові мотоцикли та мопеди. Близько 54,9% реалізованої мототехніки було без пробігу.

На внутрішньому ринку уклали приблизно 600 угод з купівлі мотоциклів та мопедів. Це 36,4% загальної кількості проданої мототехніки.

Важливо

Названо найпопулярніші мотоцикли в Україні за 2022 рік

Найпродаваніші мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку в січні

[ + – ] Jawa 350 став бестселером серед мотоциклів у січні Фото: Wikipedia

В Україні лідером із продажу на внутрішньому ринку виявився мотоцикл Jawa 350. У січні купили 310 одиниць цієї моделі.

Друге місце з продажу зайняв Yamaha Drag Star 400 (208 мотоциклів), а третє — Shineray XY250 (207 мотоциклів).

ТОП 15 найпродаваніших мотоциклів і мопедів на внутрішньому ринку:

Jawa 350 — 310 одиниць Yamaha Drag Star 400 — 208 одиниць Shineray XY250 — 207 одиниць Loncin LX250 — 191 одиниця Lifan LF150 — 166 одиниць Geon Scrambler 250 — 160 одиниць Nonda CB500 — 151 одиниця Lifan LF200 — 147 одиниць Bajaj Boxer BM 150 — 139 одиниць Lifan LF175 — 136 одиниць Yamaha Jog — 128 одиниць Suzuki Skywave — 120 одиниць Musstang MT125 — 119 одиниць Bajaj Pulsar NS200 — 114 одиниць Forte FT200 — 114 одиниць

Найпродаваніші мотоцикли та мопеди з пробігом у січні, привезені з-за кордону

[ + – ] У січні купили 15 вживаних мотоциклів Honda CB500, імпортованих з інших країн Фото: Honda

У січні купили 15 мотоциклів Honda CB500, які привезені з-за кордону. Друге місце з продажу у цьому сегменті зайняв Yamaha Jog (14 одиниць).

На третьому місці з продажу серед імпортованої мототехніки розташувалися скутери Suzuki Address V125 та Yamaha Majesty 250. За місяць було продано по 4 одиниці цих моделей.

ТОП 16 найпродаваніших мотоциклів і мопедів із пробігом, привезених з-за кордону:

Honda CB500 — 15 одиниць Yamaha Jog — 14 одиниць Honda Dio — 10 одиниць Suzuki Address V125 — 4 одиниці Yamaha Majesty 250 — 4 одиниці Suzuki GS500 — 3 одиниці Yamaha N-MAX 125 — 3 одиниці Yamaha XJ600 — 3 одиниці Honda CBF 600 — 2 одиниці Honda NC750 — 2 одиниці Suzuki Adress V50 — 2 одиниці Suzuki Lets — 2 одиниці Yamaha Drag Star 400 — 2 одиниці Yamaha FZ-6 — 2 одиниці Yamaha Vino — 2 одиниці Yamaha YBR 125 — 1 одиниця

Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди в січні

[ + – ] Lifan LF175 став найпопулярнішим новим мотоциклом в Україні в січні Фото: Lifan

В Україні у сегменті нової мототехніки лідирують моделі китайських виробників. На першому місці розташувався Lifan LF175 із 64 проданими мотоциклами.

Друге місце з продажу зайняв Musstang MT125 (54 одиниці). На третій позиції знаходиться Spark SP125C (49 одиниць).

ТОП 15 нових мотоциклів і мопедів:

Lifan LF175 — 64 одиниці Musstang MT125 — 54 одиниці Spark SP125C — 49 одиниць Bajaj Boxer BM 150 — 40 одиниць Spark SP200 — 28 одиниць Shineray XY200 — 27 одиниць Viper V125 — 27 одиниць Musstang MT200 — 24 одиниці Forte Cross 250 — 20 одиниць Musstang MT110 — 20 одиниць Musstang MT150 — 20 одиниць Shineray XY250 — 20 одиниць Forte FT200 — 17 одиниць Spark SP150D — 17 одиниць Yamaha YBR 125 — 17 одиниць

Раніше Фокус розповів, що знамените німецьке тюнінг-ательє Brabus спільно з KTM представили спортивний мотоцикл 1300 R Edition 23.