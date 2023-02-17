Забавные, но безопасные: представлены мотоциклетные штаны с подушкой безопасности (видео)

Штаны с подушками безопасности хоть и выглядят нелепо, могут спасти от травм. Их можно надевать поверх обычных брюк или джинсов.

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Компании CX Air Dynamics и Mo'Cycle показали свои мотоциклетные штаны с подушками безопасности. Они выглядят забавно, но увеличивают безопасность при ДТП. Об этом рассказали на сайте New Atlas.

Защитные подушки безопасности, встроенные в мотоциклетную экипировку, могут мгновенно надуваться, чтобы уменьшить вероятность возникновения травм при падении. Они срабатывают с помощью тросов, соединяющих штаны с мотоциклом.

[ + – ] Защитные подушки безопасности могут мгновенно надуваться Фото: CX Air Dynamics

Первой компанией по производству таких штанов стала CX Air Dynamics. Их продукт CX Easyriders является водостойким комплектом штанов, которые можно надеть поверх обычных брюк.

У CX Easyriders есть гибкая, поглощающая удары пластина Poron XRD, размещенная на коленях и бедрах. Подушки безопасности встроены в область от бедер до нижней части голени.

Стоимость штанов CX Easyriders составляет 641 доллар. Подушки безопасности могут сработать несколько раз благодаря механизму подкачки.

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Компания Mo'Cycle предлагает более "стильный" вариант мотоциклетных штанов в виде джинсов. В них также встроены подушки безопасности, которые доходят только до колена, но под ними есть карманы с наколенниками.

Этот продукт планируют запустить в производство уже в марте. Их предложат по цене от 445 долларов за пару.

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