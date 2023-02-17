Забавные, но безопасные: представлены мотоциклетные штаны с подушкой безопасности (видео)
Штаны с подушками безопасности хоть и выглядят нелепо, могут спасти от травм. Их можно надевать поверх обычных брюк или джинсов.
Компании CX Air Dynamics и Mo'Cycle показали свои мотоциклетные штаны с подушками безопасности. Они выглядят забавно, но увеличивают безопасность при ДТП. Об этом рассказали на сайте New Atlas.
Защитные подушки безопасности, встроенные в мотоциклетную экипировку, могут мгновенно надуваться, чтобы уменьшить вероятность возникновения травм при падении. Они срабатывают с помощью тросов, соединяющих штаны с мотоциклом.
Первой компанией по производству таких штанов стала CX Air Dynamics. Их продукт CX Easyriders является водостойким комплектом штанов, которые можно надеть поверх обычных брюк.
У CX Easyriders есть гибкая, поглощающая удары пластина Poron XRD, размещенная на коленях и бедрах. Подушки безопасности встроены в область от бедер до нижней части голени.
Стоимость штанов CX Easyriders составляет 641 доллар. Подушки безопасности могут сработать несколько раз благодаря механизму подкачки.Важно
Компания Mo'Cycle предлагает более "стильный" вариант мотоциклетных штанов в виде джинсов. В них также встроены подушки безопасности, которые доходят только до колена, но под ними есть карманы с наколенниками.
Этот продукт планируют запустить в производство уже в марте. Их предложат по цене от 445 долларов за пару.
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