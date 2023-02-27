Старый 36-летний Ford Sierra ушел с молотка по цене свыше 700 000 долларов (фото, видео)

Всего выпущено только 500 заряженных Ford Sierra RS500 Cosworth. Хэтчбек оснащен 227-сильным турбомотором и способен развить 248 км/ч.

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В Великобритании на аукционе Silverstone продали Ford Sierra 1987 года. За хэтчбек отдали шокирующую сумму 596 250 фунтов стерлингов ($712 500) — втрое больше, чем прогнозировали эксперты. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

[ + – ] Авто узнается по огромному антикрылу Фото: Silverstone Auctions

Дело в том, что с молотка ушел редкий заряженный Ford Sierra RS500 Cosworth. Всего выпустили только 500 таких хэтчбеков тогда, как стандартная модель была гораздо более массовой — всего выпустили свыше 2,7 миллионов Sierra. Сейчас Ford Sierra RS Cosworth очень ценятся коллекционерами.

[ + – ] В салоне установлены спортивные кресла Фото: Silverstone Auctions

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По сути, хэтчбек является дорожной версией гоночной модели, подготовленной специалистами знаменитой компании Cosworth, создающей двигатели для "Формулы-1". Там создали для Ford Sierra 2,0-литровым 227-сильный турбомотор, позволяющий разгоняться до 100 км/ч за 5,1 с и развивать 248 км/ч.

[ + – ] Хэтчбек оснащен 227-сильным турбомотором Фото: Silverstone Auctions

Хэтчбеку доработали 5-ступенчатую механическую КПП и подвеску, а также установили увеличенные тормоза с ABS. Узнать заряженную версию можно по огромному антикрылу, обвесу и 15-дюймовым колесам со спортивной резиной. В салоне установлены кресла Recaro.

Конкретно этот Ford Sierra RS Cosworth стал самым дорогим авто этой модели. Дело в том, что он отлично сохранился, а его пробег – всего 8350 км. Этого своего рода капсула времени. Недавно хэтчбек прошел расширенное техобслуживание.

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