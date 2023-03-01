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Авто

Легенда ралли: на аукцион выставили редчайший суперкар с двигателем Ferrari (фото)

Лянча Стратос 1974, Lancia Stratos 1974 года, Lancia Stratos, суперкар Lancia Stratos
Фото: GOODING&COMPANY | Всего выпущено только 492 Lancia Stratos

Lancia Stratos трижды выигрывал чемпионат мира по ралли. Экстравагантный внешний вид суперкара разработал знаменитый итальянский дизайнер Марчелло Гандини.

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В США на аукцион Gooding&Company выставили Lancia Stratos 1974 года. За знаменитый суперкар планируют выручить от 600 000 до 700 000 долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Лянча Стратос 1974, Lancia Stratos 1974 года, Lancia Stratos, суперкар Lancia Stratos Fullscreen
Клиновидный дизайн авто создал известный стилист Марчелло Гандини
Фото: GOODING&COMPANY

Lancia Stratos создавали с прицелом на ралли, но для допуска к соревнованиям в те годы необходимо было выпустить серийную модель. Всего выпущено только 492 таких купе.

Лянча Стратос 1974, Lancia Stratos 1974 года, Lancia Stratos, суперкар Lancia Stratos Fullscreen
Lancia Stratos трижды выигрывал чемпионат мира по ралли
Фото: GOODING&COMPANY

На раллийных трассах 70-х годов Lancia Stratos были непобедимыми. Итальянская компания трижды (в 1974-1976 годах) выигрывала чемпионат мира WRC, а всего на счету Stratos — 18 побед на этапах.

Лянча Стратос 1974, Lancia Stratos 1974 года, Lancia Stratos, суперкар Lancia Stratos Fullscreen
Авто отрестарировано и отлично выглядит
Фото: GOODING&COMPANY

Яркий дизайн Lancia Stratos создал известный итальянский стилист Марчелло Гандини — автор Lamborghini Countach и Miura. У авто выраженный клиновидный силуэт с приподнятой задней частью, панорамное стекло и выдвижные фары.

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Особенность Lancia Stratos — двигатель от Ferrari Dino. Этот 2,4-литровый V6 мощностью 190 л. с. разгоняет легкое (980 кг) купе до 100 км/ч за 6 с и позволяет развивать 230 км/ч.

Лянча Стратос 1974, Lancia Stratos 1974 года, Lancia Stratos, суперкар Lancia Stratos Fullscreen
Суперкар оснащен двигателем Ferrari Dino
Фото: GOODING&COMPANY

Итальянский суперкар полностью оригинальный. Недавно Lancia Stratos прошел реставрацию и отлично выглядит.

Ранее Фокус сообщал, что старый Ford Sierra 1987 года продали по цене свыше 700 000 долларов.

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