Легенда ралли: на аукцион выставили редчайший суперкар с двигателем Ferrari (фото)

Lancia Stratos трижды выигрывал чемпионат мира по ралли. Экстравагантный внешний вид суперкара разработал знаменитый итальянский дизайнер Марчелло Гандини.

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В США на аукцион Gooding&Company выставили Lancia Stratos 1974 года. За знаменитый суперкар планируют выручить от 600 000 до 700 000 долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Клиновидный дизайн авто создал известный стилист Марчелло Гандини Фото: GOODING&COMPANY

Lancia Stratos создавали с прицелом на ралли, но для допуска к соревнованиям в те годы необходимо было выпустить серийную модель. Всего выпущено только 492 таких купе.

[ + – ] Lancia Stratos трижды выигрывал чемпионат мира по ралли Фото: GOODING&COMPANY

На раллийных трассах 70-х годов Lancia Stratos были непобедимыми. Итальянская компания трижды (в 1974-1976 годах) выигрывала чемпионат мира WRC, а всего на счету Stratos — 18 побед на этапах.

[ + – ] Авто отрестарировано и отлично выглядит Фото: GOODING&COMPANY

Яркий дизайн Lancia Stratos создал известный итальянский стилист Марчелло Гандини — автор Lamborghini Countach и Miura. У авто выраженный клиновидный силуэт с приподнятой задней частью, панорамное стекло и выдвижные фары.

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Особенность Lancia Stratos — двигатель от Ferrari Dino. Этот 2,4-литровый V6 мощностью 190 л. с. разгоняет легкое (980 кг) купе до 100 км/ч за 6 с и позволяет развивать 230 км/ч.

[ + – ] Суперкар оснащен двигателем Ferrari Dino Фото: GOODING&COMPANY

Итальянский суперкар полностью оригинальный. Недавно Lancia Stratos прошел реставрацию и отлично выглядит.

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