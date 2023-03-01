Самый эксклюзивный Ford уйдет с молотка почти за миллион долларов (фото)

Суперкар может разгоняться до 348 км/ч и имеет отточенную управляемость. Пробег автомобиля составляет всего 88 километров.

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На аукцион Bring a Trailer выставили редкий суперкар Ford GT 2019 года выпуска с пакетом Carbon Series. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Этот редкий суперкар является самой дорогой и быстрой моделью Ford в истории. Дорожная версия была разработана для омологации в гонках на выносливость.

Выставленный на аукцион Ford GT оснащен пакетом Carbon Series стоимостью 70 тысяч долларов. Он добавляет крышку двигателя из карбона, а также полосы из углеродного волокна и титановый выхлоп.

Суперкар окрашен в эксклюзивный цвет Leadfoot Grey с оранжевыми и черными акцентами. Стоимость дополнительного оснащения Ford GT составляет более 120 тысяч долларов.

[ + – ] Владелец Ford GT заказал опций более чем на $120 000 Фото: Bring a Trailer

На автомобиль установлены 20-дюймовые глянцевые карбоновые колесные диски и карбоново-керамические тормоза Brembo. Сзади расположено активное антикрыло, которое поднимается на скорости для увеличения прижимной силы.

Внутренняя отделка выполнена из алькантары и карбона. Для водителя и его пассажира предусмотрены шеститочечные крепления ремней безопасности.

[ + – ] У автомобиля с завода есть шеститочечные крепления ремней безопасности Фото: Bring a Trailer

Ford GT проехал всего 88 километров. Суперкар имеет состояние нового автомобиля.

Под капотом расположен 3,5-литровый турбированный двигатель EcoBoost V6 мощностью 647 л.с. и 746 Нм крутящего момента. Он работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач Getrag с двойным сцеплением.

[ + – ] В движение Ford GT приводит мощный двигатель V6 с двойным турбонаддувом Фото: Bring a Trailer

Суперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды при максимальной скорости 348 км/ч. Вес авто составляет всего 1385 кг.

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