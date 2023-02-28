На аукцион выставили впечатляющую коллекцию самых редких BMW современности (фото)

Коллекция включает лимитированные версии купе BMW M3 и M4. Все автомобили отлично сохранились и имеют небольшой пробег.

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В Италии на аукцион RM Sotheby’s выставили раритетные спорткары BMW M3 и M4. За пять автомобилей суммарно могут выручить свыше полумиллиона долларов. Об автомобилях рассказали на сайте аукционного дома.

Все пять купе являются лимитированными версиями стандартных BMW M3 и M4 разных поколений. Их высокая стоимость обусловлена не только редкостью, но и сохранностью — все авто отлично выглядят и имеют небольшой пробег.

Старейшее авто в коллекции — BMW E30 M3 Sport Evolution 1990 года. Таких спорткаров выпустили только 600 и от стандартных купе они отличались 2,5-литровым 238-сильным мотором.

[ + – ] BMW E30 M3 Sport Evolution 1990 года [ + – ] BMW M3 CSL 2003 года [ + – ] BMW M3 GTS 2010 года [ + – ] BMW M4 GTS 2016 года [ + – ] BMW M4 CSL 2022 года

Очень ценным считается BMW M3 CSL 2003 года с облегченным кузовом и мотором мощностью 360 л. с., способный развить 280 км/ч. Самым же редким является BMW M3 GTS 2010 года — этих купе с 450-сильным V8 огромным антикрылом существует только 138.

Также предложен более новый BMW M4 GTS 2016 года с инновационной технологией впрыска воды, которая подняла мощность его турбошестерки до 500 л. с.

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Наиболее новым является 550-сильный BMW M4 CSL 2022 — самое экстремальное авто немецкой марки. К слову, совсем недавно такое купе появилось и в Украине.

Также Фокус сообщал, что в Киеве заметили редчайший кабриолет BMW M3 90-х — таких авто выпустили немногим более 3000.