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Авто

На аукцион выставили впечатляющую коллекцию самых редких BMW современности (фото)

спорткары BMW, BMW M3, BMW M4, спорткар BMW, коллекция BMW
Фото: RM Sotheby's | Суммарная стоимость авто превышает 500 000 долларов

Коллекция включает лимитированные версии купе BMW M3 и M4. Все автомобили отлично сохранились и имеют небольшой пробег.

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В Италии на аукцион RM Sotheby’s выставили раритетные спорткары BMW M3 и M4. За пять автомобилей суммарно могут выручить свыше полумиллиона долларов. Об автомобилях рассказали на сайте аукционного дома.

Все пять купе являются лимитированными версиями стандартных BMW M3 и M4 разных поколений. Их высокая стоимость обусловлена не только редкостью, но и сохранностью — все авто отлично выглядят и имеют небольшой пробег.

Старейшее авто в коллекции — BMW E30 M3 Sport Evolution 1990 года. Таких спорткаров выпустили только 600 и от стандартных купе они отличались 2,5-литровым 238-сильным мотором.

спорткары BMW, BMW M3, BMW M4, спорткар BMW, коллекция BMW Fullscreen
BMW E30 M3 Sport Evolution 1990 года
спорткары BMW, BMW M3, BMW M4, спорткар BMW, коллекция BMW Fullscreen
BMW M3 CSL 2003 года
спорткары BMW, BMW M3, BMW M4, спорткар BMW, коллекция BMW Fullscreen
BMW M3 GTS 2010 года
спорткары BMW, BMW M3, BMW M4, спорткар BMW, коллекция BMW Fullscreen
BMW M4 GTS 2016 года
спорткары BMW, BMW M3, BMW M4, спорткар BMW, коллекция BMW Fullscreen
BMW M4 CSL 2022 года
спорткары BMW, BMW M3, BMW M4, спорткар BMW, коллекция BMW
спорткары BMW, BMW M3, BMW M4, спорткар BMW, коллекция BMW
спорткары BMW, BMW M3, BMW M4, спорткар BMW, коллекция BMW
спорткары BMW, BMW M3, BMW M4, спорткар BMW, коллекция BMW
спорткары BMW, BMW M3, BMW M4, спорткар BMW, коллекция BMW

Очень ценным считается BMW M3 CSL 2003 года с облегченным кузовом и мотором мощностью 360 л. с., способный развить 280 км/ч. Самым же редким является BMW M3 GTS 2010 года — этих купе с 450-сильным V8 огромным антикрылом существует только 138.

Также предложен более новый BMW M4 GTS 2016 года с инновационной технологией впрыска воды, которая подняла мощность его турбошестерки до 500 л. с.

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Наиболее новым является 550-сильный BMW M4 CSL 2022 — самое экстремальное авто немецкой марки. К слову, совсем недавно такое купе появилось и в Украине.

Также Фокус сообщал, что в Киеве заметили редчайший кабриолет BMW M3 90-х — таких авто выпустили немногим более 3000.