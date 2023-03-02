Просто звір: на продаж виставлено шалене авто з найбільшим у світі двигуном (фото)

The Beast оснащений величезним 27-літровим V12 Rolls-Royce Merlin від винищувача Spitfire. На випробуваннях автомобіль розвинув 294 км/год.

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У Великій Британії на аукціоні Car and Classic виставили унікальний автомобіль The Beast 1972 року. Це одна з найекстремальніших легкових машин в історії. Про неї розповіли на сайті аукціонного дому.

[ + – ] До наших днів зберігся єдиний екземпляр авто

The Beast ("Звір") — дітище британського механіка та конструктора Джона Додда. Він вирішив створити автомобіль із двигуном Rolls-Royce Merlin від знаменитого винищувача Другої світової Supermarine Spitfire.

[ + – ] Під капотом встановлений 27-літровий авіадвигун Rolls-Royce Merlin

Цей величезний V12 має об'єм 27 літрів та, за різними даними, розвиває від 750 до 950 к. с. Крутний момент складає 1030 Нм. Впоратися з такою потужністю покликаний посилений 3-ступінчастий автомат від General Motors. На випробуваннях The Beast розвинув 294 км/год, що було чудовим результатом для 70-х.

[ + – ] Авто здатне розвинути 294 км/год

Двигун Rolls-Royce встановлений на сталеву раму, а кузов виконаний із легкого склопластику. Привертають увагу відразу вісім фар.

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Через величезний мотор у гігантського авто досить тісний салон. У внутрішній обробці використані шкіра та дерево.

[ + – ] Салон оздоблений шкірою та деревом

Загалом побудовано лише два The Beast, причому це – другий екземпляр моделі (перший згорів у гаражі). Продати автомобіль вирішили після смерті його автора — Джон Додд помер у грудні у віці 90 років. Пробіг машини за півстоліття становить лише 17 200 км.

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