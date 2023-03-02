Просто звір: на продаж виставлено шалене авто з найбільшим у світі двигуном (фото)
The Beast оснащений величезним 27-літровим V12 Rolls-Royce Merlin від винищувача Spitfire. На випробуваннях автомобіль розвинув 294 км/год.
У Великій Британії на аукціоні Car and Classic виставили унікальний автомобіль The Beast 1972 року. Це одна з найекстремальніших легкових машин в історії. Про неї розповіли на сайті аукціонного дому.
The Beast ("Звір") — дітище британського механіка та конструктора Джона Додда. Він вирішив створити автомобіль із двигуном Rolls-Royce Merlin від знаменитого винищувача Другої світової Supermarine Spitfire.
Цей величезний V12 має об'єм 27 літрів та, за різними даними, розвиває від 750 до 950 к. с. Крутний момент складає 1030 Нм. Впоратися з такою потужністю покликаний посилений 3-ступінчастий автомат від General Motors. На випробуваннях The Beast розвинув 294 км/год, що було чудовим результатом для 70-х.
Двигун Rolls-Royce встановлений на сталеву раму, а кузов виконаний із легкого склопластику. Привертають увагу відразу вісім фар.Важливо
Через величезний мотор у гігантського авто досить тісний салон. У внутрішній обробці використані шкіра та дерево.
Загалом побудовано лише два The Beast, причому це – другий екземпляр моделі (перший згорів у гаражі). Продати автомобіль вирішили після смерті його автора — Джон Додд помер у грудні у віці 90 років. Пробіг машини за півстоліття становить лише 17 200 км.
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