Сломавшийся суперкар Bugatti Chiron за $3 миллиона пришлось толкать по дороге (видео)

Дорогой Bugatti Chiron принадлежит миллионеру из Ганы. Суперкар оснащен 1500-сильным двигателем W16 и способен развить 420 км/ч.

Related video

Эксклюзивный суперкар Bugatti Chiron сломался прямо посреди оживленной дороге в Гане. Автомобиль пришлось оттолкать в безопасное место. Курьезное видео появилось на странице supercar.fails в Instagram.

Подробностей инцидента немного. По невыясненным пока причинам суперкар попросту остановился. Толкали двухтонное авто четыре человека под присмотром полиции.

Известно, что владельцем Bugatti Chiron является ганский медиамагнат Осеи Куаме Деспайт. В его гараже собрано немало дорогих суперкаров.

Это единственный подобный автомобиль в небогатой африканской стране и поскольку в радиусе нескольких тысяч километров нет сервиса Bugatti, то для ремонта суперкар придется отправить в Европу. Если он не на гарантии, то устранение неисправности может влететь в копейку.

Важно

Культовый Lamborghini за миллион долларов более 30 лет прятали в Латинской Америке (видео)

Суперкар Bugatti Chiron стоит от 3 миллионов долларов. Он оснащен 8,0-литровым 1500-сильным двигателем W16 с четырьмя турбинами. Купе разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и способно развить 420 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал про стоимость содержания Bugatti Chiron. Цены на обслуживание суперкара заоблачные.