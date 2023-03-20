Юный Шумахер: трехлетний ребенок приручил 1000-сильный Ferrari на автодроме (видео)

Турецкий мотогонщик Кенан Софуоглу научил своего трехлетнего сына управлять спортивным Ferrari. Специально для этого пришлось переделать водительское кресло и педальный узел.

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Зайн Софуоглу из Турции — самый молодой автогонщик в мире. В возрасте трех лет он уже управляет 1000-сильным суперкаром Ferrari SF90 Stradale на гоночном автодроме. Видео заезда опубликовано на его странице в Instagram.

Отец Зайна — пятикратный чемпион мира по мотогонкам Фото: instagram.com/zaynsofuoglu

Кенан Софуоглу, который сейчас является депутатом турецкого парламента, считается одним из лучших мотогонщиков в мире. На его счету – пять чемпионских титулов в серии SuperSport World Championship.

Юный гонщик научился управлять 1000-сильным Ferrari SF90 Stradale Фото: instagram.com/zaynsofuoglu

Своего сына Зайна гонщик начал учить азам управления авто и мотоциклами с двухлетнего возраста. Специального для этого он переоборудовал свой Ferrari SF90 Stradale стоимостью свыше 500 000 долларов — на водительском месте появились крепления для детского сиденья, а педали авто подняли, чтобы ребенок мог к ним дотянуться.

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Зайн Софуоглу довольно быстро постиг азы управления суперкаром и начал демонстрировать успехи. Его отец выкладывал видео в Instagram, что вызвало бурю негодования общественности. Тем не менее, гонщик заботится о безопасности – у его сына есть шлем и огнеупорный комбинезон, а заезды в основном проводятся на закрытом гоночном треке.

Юный гонщик демонстрирует отличный пилота и легко справляется со сложными поворотами на автодроме. Его не пугает, что 1000-сильный суперкар Ferrari SF90 Stradale разгоняется до сотни всего за 2,5 с и развивает 340 км/ч.

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