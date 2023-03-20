Юний Шумахер: трирічна дитина приручила 1000-сильний Ferrari на автодромі (відео)

Турецький мотогонщик Кенан Софуоглу навчив свого трирічного сина керувати спортивним Ferrari. Спеціально для цього довелося переробити крісло водія і педальний вузол.

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Зайн Софуоглу із Туреччини — наймолодший автогонщик у світі. У віці трьох років він уже керує 1000-сильним суперкаром Ferrari SF90 Stradale на гоночному автодромі. Відео заїзду опубліковано на його сторінці в Instagram.

Батько Зайна — п'ятиразовий чемпіон світу з мотоперегонів Фото: instagram.com/zaynsofuoglu

Кенан Софуоглу, який зараз є депутатом турецького парламенту, вважається одним із найкращих мотогонщиків у світі. На його рахунку – п'ять чемпіонських титулів у серії SuperSport World Championship.

Юний гонщик навчився керувати 1000-сильним Ferrari SF90 Stradale Фото: instagram.com/zaynsofuoglu

Свого сина Зайна гонщик почав вивчати азам керування авто та мотоциклами з дворічного віку. Спеціального для цього він переобладнав свій Ferrari SF90 Stradale вартістю понад 500 000 доларів — на місці водія з'явилися кріплення для дитячого сидіння, а педалі авто підняли, щоб дитина могла до них дотягнутися.

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Зайн Софуоглу досить швидко збагнув ази управління суперкаром і почав демонструвати успіхи. Його батько викладав відео в Instagram, що викликало обурення громадськості. Проте гонщик піклується про безпеку – у його сина є шолом та вогнетривкий комбінезон, а заїзди в основному проводяться на закритому гоночному треку.

Юний гонщик демонструє чудового пілота і легко справляється зі складними поворотами на автодромі. Його не лякає, що 1000-сильний суперкар Ferrari SF90 Stradale розганяється до сотні всього за 2,5 секунди і розвиває 340 км/год.

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