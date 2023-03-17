Елегантний і швидкий: представлений найстильніший суперкар Ferrari (відео)
Ferrari Roma Spider оснащений 620-сильним турбованим V8. Він здатний розвинути 320 км/год і розганяється до 100 км/год за 3,4 с.
Лінійку Ferrari Roma 2023 року поповнив кабріолет Spider. Він надійде в продаж до кінця нинішнього року та коштуватиме понад 250 000 доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ferrari.
Новий Ferrari Roma Spider позиціонують як наступника моделі 365 GTS4 1969 року. Як і купе, він відрізняється елегантним дизайном із довгим капотом і вираженим "носом".
М'який тканинний дах складається за допомогою електроприводу за 13,5 с. Цю процедуру можна проводити на швидкості до 60 км/год. Кабріолет Spider на 84 кг важчий за купе.
Салон Ferrari Roma Spider практично не зазнав змін у порівнянні з купе. Встановлено віртуальну панель приладів і великий тачскрин портретного формату, а на кермо винесли кнопки керування світлом фар, поворотниками та склоочисниками.Важливо
Цікаво, що в підголівники сидінь вмонтовані дефлектори вентиляційної системи. У холодну погоду вони обігрівають шию теплим повітрям і створюють ефект шарфу.
Суперкар Ferrari Roma Spider оснащений 3,9-літровим V8 твін-турбо на 620 к.с. і 8-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями. Він розганяється до 100 км/год за 3,4 с і розвиває 320 км/год. Оснащення включає електронний диференціал, адаптивні амортизатори та керамічні гальма.
Раніше Фокус повідомляв, що на дорогах помітили перший кросовер Ferrari. Модель лише надійшла у виробництво.
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