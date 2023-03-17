Елегантний і швидкий: представлений найстильніший суперкар Ferrari (відео)

Ferrari Roma Spider оснащений 620-сильним турбованим V8. Він здатний розвинути 320 км/год і розганяється до 100 км/год за 3,4 с.

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Лінійку Ferrari Roma 2023 року поповнив кабріолет Spider. Він надійде в продаж до кінця нинішнього року та коштуватиме понад 250 000 доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ferrari.

Тканинний дах складається за 13,5 с Фото: Ferrari

Новий Ferrari Roma Spider позиціонують як наступника моделі 365 GTS4 1969 року. Як і купе, він відрізняється елегантним дизайном із довгим капотом і вираженим "носом".

Суперкар здатний розвинути 320 км/год Фото: Ferrari

М'який тканинний дах складається за допомогою електроприводу за 13,5 с. Цю процедуру можна проводити на швидкості до 60 км/год. Кабріолет Spider на 84 кг важчий за купе.

На кермо винесли величезну кількість кнопок і перемикачів Фото: Ferrari

Салон Ferrari Roma Spider практично не зазнав змін у порівнянні з купе. Встановлено віртуальну панель приладів і великий тачскрин портретного формату, а на кермо винесли кнопки керування світлом фар, поворотниками та склоочисниками.

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Цікаво, що в підголівники сидінь вмонтовані дефлектори вентиляційної системи. У холодну погоду вони обігрівають шию теплим повітрям і створюють ефект шарфу.

У підголівники сидінь вмонтовані дефлектори обдуву Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari Roma Spider оснащений 3,9-літровим V8 твін-турбо на 620 к.с. і 8-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями. Він розганяється до 100 км/год за 3,4 с і розвиває 320 км/год. Оснащення включає електронний диференціал, адаптивні амортизатори та керамічні гальма.

Раніше Фокус повідомляв, що на дорогах помітили перший кросовер Ferrari. Модель лише надійшла у виробництво.

Також ми писали, що в Німеччині виявили рідкісний суперкар Ferrari американського виробництва.