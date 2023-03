На аукціоні продали культовий суперкар Lamborghini знаменитого співака (фото)

Lamborghini Countach 25th Anniversary – ювілейна версія знаменитої моделі. Суперкар оснащений 455-сильним V12 і здатний розвинути 290 км/год.

У США на аукціоні Bring a Trailer продали Lamborghini Countach 1989 року. За легендарний суперкар врятували 550 000 доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного будинку.

Суперкар відноситься до ювілейної версії 25th Anniversary Фото: Bring a Trailer

Цей автомобіль належав знаменитому британському рок-музиканту Роду Стюарту. Виконавець хітів Have You Ever Seen The Rain та All for Love є шанувальником суперкарів. Він вирішив купити Lamborghini Countach у 1990 році, коли проживав у США.

Суперкар здатний розвинути 290 км/год. Фото: Bring a Trailer

Примітно, що на той час у Рода Стюарта вже був Lamborghini Countach раніше моделі (і нещодавно його також продавали ). Співак вирішив придбати авто новішої версії 25th Anniversary.

Усього випущено лише 657 таких купе Фото: Bring a Trailer

Суперкар Lamborghini Countach 25th Anniversary присвятили 25-річчю моделі і він став фінальною її версією — всього випустили 657 таких купе. Автомобіль оновили і додали йому обваження.

Купе оснащено 5,2-літровим V12 потужністю 455 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Воно розганяється до 100 км/год за 4,7 сек і розвиває 295 км/год.

Суперкар оснащений 455-сильним V12 Фото: Bring a Trailer

Авто Рода Стюарта багато оснащено — шкіряний салон, клімат-контроль, електропривід сидінь та акустика Alpine з CD-плеєром. У грудні минулого року суперкар пройшов розширене техобслуговування.

