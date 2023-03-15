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Авто

На аукціоні продали культовий суперкар Lamborghini знаменитого співака (фото)

Lamborghini Countach 25th Anniversary, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini, авто Рода Стюарта, Род Стюарт
Фото: Bring a Trailer | Lamborghini Countach належав Роду Стюарту

Lamborghini Countach 25th Anniversary – ювілейна версія знаменитої моделі. Суперкар оснащений 455-сильним V12 і здатний розвинути 290 км/год.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали Lamborghini Countach 1989 року. За легендарний суперкар врятували 550 000 доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного будинку.

Lamborghini Countach 25th Anniversary, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini, авто Рода Стюарта, Род Стюарт Fullscreen
Суперкар відноситься до ювілейної версії 25th Anniversary
Фото: Bring a Trailer

Цей автомобіль належав знаменитому британському рок-музиканту Роду Стюарту. Виконавець хітів Have You Ever Seen The Rain та All for Love є шанувальником суперкарів. Він вирішив купити Lamborghini Countach у 1990 році, коли проживав у США.

Lamborghini Countach 25th Anniversary, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini, авто Рода Стюарта, Род Стюарт Fullscreen
Суперкар здатний розвинути 290 км/год.
Фото: Bring a Trailer

Примітно, що на той час у Рода Стюарта вже був Lamborghini Countach раніше моделі (і нещодавно його також продавали ). Співак вирішив придбати авто новішої версії 25th Anniversary.

Lamborghini Countach 25th Anniversary, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini, авто Рода Стюарта, Род Стюарт Fullscreen
Усього випущено лише 657 таких купе
Фото: Bring a Trailer

Суперкар Lamborghini Countach 25th Anniversary присвятили 25-річчю моделі і він став фінальною її версією — всього випустили 657 таких купе. Автомобіль оновили і додали йому обваження.

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Купе оснащено 5,2-літровим V12 потужністю 455 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Воно розганяється до 100 км/год за 4,7 сек і розвиває 295 км/год.

Lamborghini Countach 25th Anniversary, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini, авто Рода Стюарта, Род Стюарт Fullscreen
Суперкар оснащений 455-сильним V12
Фото: Bring a Trailer

Авто Рода Стюарта багато оснащено — шкіряний салон, клімат-контроль, електропривід сидінь та акустика Alpine з CD-плеєром. У грудні минулого року суперкар пройшов розширене техобслуговування.

Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставили єдиний у своєму роді суперкар Bugatti 90-х.

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