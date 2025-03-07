Раритети просто неба: у США виявили кладовище старовинних авто (відео)

На звалищі в Арканзасі зібрано 250 автомобілів і серед них є справжні раритети. Там можна зустріти лімузин Lincoln чи лімітований Oldsmobile.

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Кладовище авто розташоване у штаті Арканзас і на ньому нарахували 250 машин. Судячи з залишених там моделей, найактивніше його використовували з 50-х до 80-х років минулого сторіччя.

Універсал Packard Фото: скриншот / YouTube

Значна частина автомобілів на звалищі – масові американські моделі, проте є тут і раритети. Приміром, можна помітити спортивний Pontiac Firebird 1969 року чи рідкісний універсал Packard початку 50-х.

Позашляховик International Harvester Travelall Фото: скриншот / YouTube

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Також на звалищі є шестимісний універсал Edsel Villager 1959 року та сімейний позашляховик International Harvester Travelall 50-х років. Oldsmobile Delta 88 1977 року представлений у лімітованій версії Indy 500 Pacecar. Модель обрали в якості машини безпеки на перегонах "500 миль Індіанаполіса" і всього зібрали 2403 таких купе.

Oldsmobile Delta 88 1977 року в лімітованій версії Indy 500 Pacecar Фото: скриншот / YouTube

Утім, справжньою зіркою кладовища автомобілів є величезний лімузин Lincoln Continental 1967 року. Таке ж авто свого часу було в Елвіса Преслі. Наразі не відомо, чому настільки раритетна модель авто опинилася на звалищі.

До речі, нещодавно було виявлено маловідомий український спорткар "Торнадо". Зараз раритетне авто проходить реставрацію.

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