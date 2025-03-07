Раритети просто неба: у США виявили кладовище старовинних авто (відео)
На звалищі в Арканзасі зібрано 250 автомобілів і серед них є справжні раритети. Там можна зустріти лімузин Lincoln чи лімітований Oldsmobile.
У США знайшли звалище із рідкісними старовинними автомобілями. Десятки машин не один рік іржавіють просто неба. Про них розповіли у відео на Youtube-каналі Dead Car Rescue.
Кладовище авто розташоване у штаті Арканзас і на ньому нарахували 250 машин. Судячи з залишених там моделей, найактивніше його використовували з 50-х до 80-х років минулого сторіччя.
Значна частина автомобілів на звалищі – масові американські моделі, проте є тут і раритети. Приміром, можна помітити спортивний Pontiac Firebird 1969 року чи рідкісний універсал Packard початку 50-х.Важливо
Також на звалищі є шестимісний універсал Edsel Villager 1959 року та сімейний позашляховик International Harvester Travelall 50-х років. Oldsmobile Delta 88 1977 року представлений у лімітованій версії Indy 500 Pacecar. Модель обрали в якості машини безпеки на перегонах "500 миль Індіанаполіса" і всього зібрали 2403 таких купе.
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Утім, справжньою зіркою кладовища автомобілів є величезний лімузин Lincoln Continental 1967 року. Таке ж авто свого часу було в Елвіса Преслі. Наразі не відомо, чому настільки раритетна модель авто опинилася на звалищі.
До речі, нещодавно було виявлено маловідомий український спорткар "Торнадо". Зараз раритетне авто проходить реставрацію.
Також Фокус розповідав про ексклюзивне американське авто за $300 000, яке 45 років стояло в гаражі.
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