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Авто

У занедбаному маєтку знайшли покинуту колекцію рідкісних і старовинних авто (відео)

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Фото: скриншот / YouTube | Автомобілі іржавіють просто неба на території маєтку

У колекції зібрані рідкісні автомобілі різних років випуску. Серед них — колекційні Triumph, спортивні Toyota і Lotus, заряджені Mercedes-Benz.

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У Великій Британії виявили чималу покинуту колекцію раритетних автомобілів. Понад десяток машин іржавіють просто неба на території занедбаного маєтку. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі The Bearded Explorer.

Автомобілі покинули не надто давно – на деяких машинах видно талони про техогляд, пройдений із 2014 по 2022 рік. Наразі не відомо, чому машини занедбані. На думку авторів відео, їх власник можливо помер, а його нащадки ще не отримали спадщину.

Triumph GT6, колекція авто, ретроавто Fullscreen
Triumph GT6 чудово зберігся
Фото: скриншот / YouTube

У колекції є кілька цінних ретроавто. Одразу звертає на себе увагу чудово збережене купе Triumph GT6 70-х фіолетового кольору. Елегантне 105-сильне купе здатне розвинути 180 км/год. До речі, нещодавно виявили ще один занедбаний спорткар Triumph і його стан значно гірший.

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Стан інших авто гірший. Зокрема, компактний Triumph Herald 1200 1967 року покритий брудом та іржею. У колекції також є Toyota Celica 70-х і кілька Toyota MR2 першого і другого покоління.

Triumph Herald 1200, колекція авто, ретроавто Fullscreen
Triumph Herald 1200
Фото: скриншот / YouTube
Toyota Celica, колекція авто, ретроавто Fullscreen
Toyota Celica
Фото: скриншот / YouTube
Toyota MR2, колекція авто, ретроавто Fullscreen
Toyota MR2
Фото: скриншот / YouTube
Lotus Elise, колекція авто, ретроавто Fullscreen
Lotus Elise
Mercedes SLK, колекція авто, ретроавто Fullscreen
Mercedes SLK55 AMG
Фото: скриншот / YouTube
Triumph Herald 1200, колекція авто, ретроавто
Toyota Celica, колекція авто, ретроавто
Toyota MR2, колекція авто, ретроавто
Lotus Elise, колекція авто, ретроавто
Mercedes SLK, колекція авто, ретроавто

Із новіших авто варто відзначити спорткари Lotus Elise та Mercedes SLK першої та другої генерації. Новіший SLK – заряджений варіант від AMG із 5,5-літровим 360-сильним V8. До того ж, просто неба стоять два Mitsubishi Pajero 90-х.

Раніше Фокус розповідав, що американський спорткар 70-х завівся після 26 років простою.

Також ми писали про покинуту колекцію культових Mercedes 80-х і 90-х.