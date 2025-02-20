У занедбаному маєтку знайшли покинуту колекцію рідкісних і старовинних авто (відео)

У колекції зібрані рідкісні автомобілі різних років випуску. Серед них — колекційні Triumph, спортивні Toyota і Lotus, заряджені Mercedes-Benz.

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У Великій Британії виявили чималу покинуту колекцію раритетних автомобілів. Понад десяток машин іржавіють просто неба на території занедбаного маєтку. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі The Bearded Explorer.

Автомобілі покинули не надто давно – на деяких машинах видно талони про техогляд, пройдений із 2014 по 2022 рік. Наразі не відомо, чому машини занедбані. На думку авторів відео, їх власник можливо помер, а його нащадки ще не отримали спадщину.

Triumph GT6 чудово зберігся Фото: скриншот / YouTube

У колекції є кілька цінних ретроавто. Одразу звертає на себе увагу чудово збережене купе Triumph GT6 70-х фіолетового кольору. Елегантне 105-сильне купе здатне розвинути 180 км/год. До речі, нещодавно виявили ще один занедбаний спорткар Triumph і його стан значно гірший.

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Стан інших авто гірший. Зокрема, компактний Triumph Herald 1200 1967 року покритий брудом та іржею. У колекції також є Toyota Celica 70-х і кілька Toyota MR2 першого і другого покоління.

Triumph Herald 1200 Фото: скриншот / YouTube Toyota Celica Фото: скриншот / YouTube Toyota MR2 Фото: скриншот / YouTube Lotus Elise Mercedes SLK55 AMG Фото: скриншот / YouTube

Із новіших авто варто відзначити спорткари Lotus Elise та Mercedes SLK першої та другої генерації. Новіший SLK – заряджений варіант від AMG із 5,5-літровим 360-сильним V8. До того ж, просто неба стоять два Mitsubishi Pajero 90-х.

Раніше Фокус розповідав, що американський спорткар 70-х завівся після 26 років простою.

Також ми писали про покинуту колекцію культових Mercedes 80-х і 90-х.