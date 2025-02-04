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Авто

Легенди 80-х і 90-х: на складі виявлено покинуту колекцію культових Mercedes (фото)

старі мерседес, колекція Mercedes, Mercedes 80-х
Фото: Reddit | На покинутому складі зібрано два десятки Mercedes 80-х і 90-х

У колекції зібрані знамениті Mercedes-Benz 80-х та 90-х років. Деякі автомобілі досить непогано збереглися і в них навіть працює електрообладнання.

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На Тайвані знайшли занедбану колекцію Mercedes-Benz. Приблизно два десятки автомобілів стоять на покинутому складі. Їх світлини опублікували на сайті Reddit.

Mercedes SL R129, колекція Mercedes Fullscreen
Mercedes SL R129
Фото: Reddit

У колекції зібрані популярні Mercedes 80-х і 90-х років. Судячи з усього, автівки належали компанії, яка займалася ремонтом старих Mercedes-Benz та продажем запчастин до них. Власники відмовляються від старих машин на Тайвані через високі податки.

Mercedes W140, колекція Mercedes Fullscreen
Mercedes S500 W140
Фото: Reddit

Автомобілі покриті шаром пилу і бруду, а деякі з них частково розібрані. Утім, деякі машини досить непогано збереглися та підлягають відновленню. Автор фото зазначив, що в кількох Mercedes справні акумулятори і можна увімкнути запалювання.

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Найбільше в колекції зібрано седанів та купе Mercedes W124. Крім того, є кілька розкішних Mercedes S-Class W126 та їх наступник Mercedes-Benz S500 W140.

Mercedes W124, колекція Mercedes Fullscreen
Mercedes W124
Фото: Reddit
Mercedes 190, колекція Mercedes Fullscreen
Mercedes 190
Фото: Reddit
Mercedes W124, колекція Mercedes Fullscreen
Купе Mercedes W124
Фото: Reddit
Mercedes W126, колекція Mercedes Fullscreen
Mercedes W126
Фото: Reddit
колекція Mercedes Fullscreen
Mercedes W124, колекція Mercedes
Mercedes 190, колекція Mercedes
Mercedes W124, колекція Mercedes
Mercedes W126, колекція Mercedes
колекція Mercedes

Також можна побачити седан Mercedes 190 та спортивний кабріолет Mercedes SL320 R129. Найновішими є купе Mercedes-Benz CLK та позашляховики Mercedes ML кінця 90-х років.

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