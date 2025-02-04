Легенди 80-х і 90-х: на складі виявлено покинуту колекцію культових Mercedes (фото)

У колекції зібрані знамениті Mercedes-Benz 80-х та 90-х років. Деякі автомобілі досить непогано збереглися і в них навіть працює електрообладнання.

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На Тайвані знайшли занедбану колекцію Mercedes-Benz. Приблизно два десятки автомобілів стоять на покинутому складі. Їх світлини опублікували на сайті Reddit.

Mercedes SL R129 Фото: Reddit

У колекції зібрані популярні Mercedes 80-х і 90-х років. Судячи з усього, автівки належали компанії, яка займалася ремонтом старих Mercedes-Benz та продажем запчастин до них. Власники відмовляються від старих машин на Тайвані через високі податки.

Mercedes S500 W140 Фото: Reddit

Автомобілі покриті шаром пилу і бруду, а деякі з них частково розібрані. Утім, деякі машини досить непогано збереглися та підлягають відновленню. Автор фото зазначив, що в кількох Mercedes справні акумулятори і можна увімкнути запалювання.

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Найбільше в колекції зібрано седанів та купе Mercedes W124. Крім того, є кілька розкішних Mercedes S-Class W126 та їх наступник Mercedes-Benz S500 W140.

Mercedes W124 Фото: Reddit Mercedes 190 Фото: Reddit Купе Mercedes W124 Фото: Reddit Mercedes W126 Фото: Reddit

Також можна побачити седан Mercedes 190 та спортивний кабріолет Mercedes SL320 R129. Найновішими є купе Mercedes-Benz CLK та позашляховики Mercedes ML кінця 90-х років.

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