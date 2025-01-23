Класика на подвір'ї: виявлено кладовище старовинних Mercedes-Benz (відео)

Невідомий колекціонер зібрав десятки старих Mercedes-Benz, випущених у 60-80-х роках. Автомобілі роками іржавіли просто неба.

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У Великій Британії знайшли величезне кладовище авто. На подвір’ї будинку зібрали десятки машин однієї марки – Mercedes-Benz. Відео зі звалища опублікували на Youtube-каналі Exploring With Boss.

На невеликій площі зібрані різні моделі Mercedes-Benz, виготовлені з 60-х по 80-ті роки минулого сторіччя. Найстарішим є седан Mercedes S-Class W108, яки випускали з 1965 по 1972 роки.

Mercedes SL R107 Фото: скриншот/YouTube

Є на звалищі і наступники цієї моделі – Mercedes S-Class W116 і W126 (седани та купе). Крім того, можна помітити кілька купе та кабріолетів Mercedes SL R107.

Купе Mercedes W126 Фото: скриншот/YouTube

Також на подвір’ї зібрали доступніші седани та універсали Mercedes W115, W123 та W124, які є предками сучасного E-Class. На відео можна помітити і седан Mercedes 190.

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Стан автомобілів різний, проте всі вони потребують реставрації. Одні Mercedes-Benz збереглися краще, інші – вже перетворилися на купи металу за роки простою надворі.

Mercedes W123 Фото: скриншот/YouTube

Власник занедбаної колекції наразі не відомий. До того ж, нещодавно він продав цю земельну ділянку і новий власник потроху почав прибирати з неї Mercedes-Benz.

До речі, нещодавно в Україну привезли лімітований спорткар Mercedes 2000-х.

Також Фокус писав, що Chevrolet Corvette 60-х поїхав після 45 років простою.