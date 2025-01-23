Классика во дворе: обнаружено кладбище старинных Mercedes-Benz (видео)

Неизвестный коллекционер собрал десятки старых Mercedes-Benz, выпущенных в 60-80-х годах. Автомобили годами ржавели под открытым небом.

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В Великобритании нашли огромное кладбище авто. Во дворе дома собрали десятки машин одной марки — Mercedes-Benz. Видео со свалки опубликовали на Youtube-канале Exploring With Boss.

На небольшой площади собраны различные модели Mercedes-Benz, изготовленные с 60-х по 80-е годы прошлого столетия. Самым старым является седан Mercedes S-Class W108, который выпускали с 1965 по 1972 годы.

Mercedes SL R107 Фото: скриншот/YouTube

Есть на свалке и преемники этой модели — Mercedes S-Class W116 и W126 (седаны и купе). Кроме того, можно заметить несколько купе и кабриолетов Mercedes SL R107.

Купе Mercedes W126 Фото: скриншот/YouTube

Также во дворе собрали более доступные седаны и универсалы Mercedes W115, W123 и W124, которые являются предками современного E-Class. На видео можно заметить и седан Mercedes 190.

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Состояние автомобилей разное, однако все они нуждаются в реставрации. Одни Mercedes-Benz сохранились лучше, другие — уже превратились в груды металла за годы простоя на улице.

Мерседес W123 Фото: скриншот/YouTube

Владелец заброшенной коллекции пока не известен. К тому же, недавно он продал этот земельный участок и новый владелец понемногу начал убирать с него Mercedes-Benz.

Кстати, недавно в Украину привезли лимитированный спорткар Mercedes 2000-х.

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