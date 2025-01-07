Мощный раритет: в Киеве заметили лимитированный спорткар Mercedes 2000-х (фото)

Купе-кабриолет Mercedes SLK32 AMG оснащен 354-сильным компрессорным V6. Спорткар способен разогнаться до сотни за 5,2 с и развить 250 км/ч.

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В Киеве сфотографировали спорткар Mercedes-Benz SLK первого поколения в заряженной версии от AMG. Автомобиль является настоящим раритетом, ведь изготовили всего 4333 таких купе-кабриолета. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Этот Mercedes SLK32 AMG выпускался с 2001 по 2004 год и был флагманом в линейке модели. Спорткар оснастили 3,2-литровым компрессорным V6, который развивает 354 л.с. и 450 Н∙м. Двигатель дополнили спортивной выхлопной системой.

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С 5-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,2 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, доработана ходовая Mercedes SLK32 AMG и установлены увеличенные тормоза.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Mercedes-Benz

От стандартного Mercedes SLK заряженная версия от AMG отличается более агрессивным передним бампером, обвесом, задним спойлером и 17-дюймовыми литыми дисками. В салоне установлены спортивные сиденья и руль, а также иные циферблаты приборов.

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