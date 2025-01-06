Великаны на мостовой: во Львове засветились впечатляющие шестиколесные "Гелендвагены" (фото)

Всего изготовлено примерно сотню шестиколесных Mercedes G63 AMG 6X6. Гигантский 5,9-метровый внедорожник оснащен 544-сильным V8 твин-турбо.

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В центре Львова заметили сразу два Mercedes G63 AMG 6X6. Шестиколесные "Гелендвагены" — большая редкость не только в Украине. Их фотографии опубликовали на странице lviv._top_.cars в Instagram.

На старинных львовских улочках с брусчаткой Mercedes G63 AMG 6X6 выглядят очень эффектно. Стоит отметить, что эти пикапы являются настоящими великанами: длина авто составляет 5,9 м, а масса — 3,8 тонны.

Пикап достигает 5,9 м в длину Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Всего в 2013-2015 годах изготовили примерно сотню оригинальных Mercedes G63 AMG 6X6. Новыми они стоили примерно $500 000, однако сейчас цена такого раритета составляет от 800 000 до 1 000 000 долларов.

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Шестиколесный "Гелендваген" оснащен 5,5-литровым V8 твин-турбо на 544 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и развить 160 км/ч. Полный привод дополнен понижающей передачей и сразу пятью дифференциалами с блокировкой.

Всего изготовили всего 100 Mercedes G63 AMG 6X6 Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Впрочем, вполне возможно, что увиденные во Львове авто могут быть не оригинальными Mercedes G-Class 6X6 — об этом свидетельствует дизайн решетки радиатора одного из пикапов. Копии шестиколесного "Гелендвагена" делают различные тюнинг-ателье и мастерские. В частности, в Украине сразу несколько таких пикапов построили житомирские и луцкие мастера.

Кстати, недавно обнаружили заброшенный шестиколесный "Гелендваген", который 6 лет простоял на улице.

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