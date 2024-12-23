Заброшенный гигант: обнаружен ничейный шестиколесный "Гелендваген" (видео)

Изготовлено всего 100 пикапов Mercedes G63 AMG 6X6. Шестиколесный "Гелендваген" оснащен 544-сильным V8 твин-турбо и подготовлен к бездорожью.

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В ОАЭ обнаружили заброшенный Mercedes G63 AMG 6X6. Знаменитый шестиколесный "Гелендваген" 6 лет простоял брошенным на улице. О нем рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер Руан Шнайдер.

Этот Mercedes G63 AMG 6X6 обнаружили в Дубае. Гигантский внедорожник покрыт толстым слоем пыли и песка, а его состояние оставляет желать лучшего.

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В "Гелендвагене" разобрана передняя часть и отсутствует двигатель. Блогер планирует восстановить автомобиль и оценил его ремонт с установкой нового мотора в 56 000 долларов.

Изготовлено всего 100 пикапов Mercedes G63 AMG 6X6 Mercedes G63 AMG 6X6 Фото: скриншот / YouTube

Впрочем, такие расходы оправданы, ведь сейчас цена Mercedes G63 AMG 6X6 составляет от 800 тысяч до 1 миллиона долларов. Дело в том, что изготовили всего 100 таких авто и сейчас это коллекционный раритет.

С автомобиля сняли двигатель Фото: скриншот / YouTube

Напомним, что шестиколесный "Гелендваген" выпускали с 2013 по 2015 год. Огромный 5,9-метровый пикап массой 3,8 тонны комплектовали 5,5-литровым V8 твин-турбо мощностью 544 л. с. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и развить 160 км/ч, а также отличается хорошей проходимостью.

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