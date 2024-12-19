Уникальный универсал Mercedes S-Class W223 засветился на первых фото

Роскошный универсал Mercedes S-Class W223 существует в одном-единственном экземпляре. Он имеет большой багажник и оснащен 3,0-литровым турбодизелем.

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В Италии заметили уникальный Mercedes-Benz S-Class W223. Представительское авто переделали в оригинальный семейный универсал. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Авто оснащено 3,0-литровым турбодизелем

Для доработки выбрали седан Mercedes S-Class W223 в удлиненной модификации L. Ему продлили крышу и установили боковые окна и дверь багажника от Mercedes E-Class W214. Получилось довольно гармонично и очень необычно.

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Салон Mercedes S-Class на фото не показали, однако можно разглядеть светлую кожаную отделку. Универсал должен быть просторным внутри, а объем его багажника превысил 600 л.

Впрочем, характеристики Mercedes-Benz S-Class Wagon на данный момент не известны. Удалось лишь установить, что универсал создан в единственном экземпляре, зарегистрирован в Генуе и оснащен турбодизелем.

Универсал Mercedes S-Class W223 существует в единственном экземпляре

Как известно, в линейке Mercedes S-Class W223 есть 3,0-литровые дизельные шестерки мощностью 286 и 330 л. с. Обе версии комплектуются 9-ступенчатым автоматом, а привод может быть задним или полным.

Примечательно, что универсалы Mercedes-Benz S-Class создавались и раньше, хотя являются большой редкостью. В частности, в Великобритании создали универсал Mercedes S600 W140, а в Японии — семенной вариант модели W126.

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