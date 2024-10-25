Роскошь для семьи: в интернете показали уникальный универсал Mercedes S-Class W126 (фото)

Универсал Mercedes S-Class W126 имеет большой багажник, а также получил обвес и новые колесные диски. Под капотом установлен 5,0-литровый V8.

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В Японии существует очень нестандартный Mercedes-Benz S-Class W126. Роскошное авто 80-х превратили в представительский семейный универсал. Его фотографии опубликовали на странице ателье HWA Asteroid Wheels в Instagram.

Авто получило решетку радиатора от купе Mercedes S-Class

Именно эта японская компания и выполнила тюнинг Mercedes S-Class W126. Ему удлинили крышу, убрали крышку багажника и установили заднюю дверь и фонари от младшего Mercedes E-Class W124.

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Кроме того, универсал Mercedes W126 получил решетку радиатора от купе S-Class, а также обвес от AMG и новые колесные диски. Клиренс автомобиля занизили.

Задние двери и фонари позаимствовали у Mercedes W124

Салон Mercedes S-Class W126 отделан кожей и деревом. Там установили руль, приборы и кресла от AMG, а большой багажник обшили фетром. Комплектация универсала включает двухзонный климат-контроль, электропривод сидений и мощную аудиосистему.

В салоне установили руль и сиденья от AMG Универсал имеет большой багажник

Под капотом этого универсала установлен 5,0-литровый V8. На стандартном Mercedes 500 SE W126 этот двигатель развивал 240 л.с. В паре с мотором работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Кстати, существует и более поздний универсал Mercedes S-Class в кузове W140, оснащенный 6,0-литровым V12.

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