На аукцион выставили необычный Mercedes W126 80-х с дверьми типа "крыло чайки" (фото)

Лимитированный Mercedes W126 получил оригинальные двери, которые поднимаются вверх. Его салон отделан дорогой кожей и деревом, а под капотом установлен 5,0-литровый V8.

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В Мюнхене на аукцион RM Sotheby's выставили очень необычный Mercedes-Benz W126 1984 года. Его двери поднимаются вверх. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Как ни странно, подобный тюнинг Mercedes W126 в 80-х делали сразу несколько ателье, среди которых — Sbarro, Gemballa и SGS. Конкретно это купе доработали специалисты компании Styling Garage и всего изготовили 57 таких авто.

Купе получило обвес и диски BBS Фото: RM Sotheby's

Немецкие тюнеры вдохновлялись знаменитым Mercedes 300 SL Gullwing 1954 года. Собственно, и проект назвали Mercedes-Benz 500 SEC Gullwing.

Mercedes W126 получил двери типа "крыло чайки", однако этим не ограничились. Обращают на себя внимание обвес, новые бамперы и 16-дюймовые колесные диски BBS.

Салон украсили дорогой кожей и деревом Фото: RM Sotheby's

Салон Mercedes 500 SEC Gullwing украсили серой кожей и деревом. Также установили новый руль и деревянный рычаг КПП в виде головы орла. Купе оснащено двухзонным климат-контролем, электроприводом и подогревом сидений.

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Двигатель остался стандартным. Под капотом Mercedes 500 SEC установлен 5,0-литровый 240-сильный V8. С 4-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 8 с, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Под капотом установлен 5,0-литровый V8 Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот Mercedes 500 SEC Gullwing изначально был продан в Калифорнию, однако в 2010 году вернулся в Германию. Купе прошло ремонт, но его не реставрировали. За авто планируют получить 350-400 тыс. евро.

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