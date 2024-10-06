В Киеве заметили новейший мощный спорткар Mercedes (фото)
Mercedes-AMG CLE53 AMG оснащен 449-сильной турбошестерней и гибридной установкой. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с.
В Киеве сфотографировали новый Mercedes CLE в топовой заряженной версии от AMG. Спортивное купе недавно вышло на украинский рынок. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Купе Mercedes CLE заменило сразу две модели — C-Class Coupe и E-Class Coupe. Автомобиль больше предшественников (4,85 м), но сохраняет знакомый элегантный дизайн с длинным капотом и изогнутой крышей.
Версия Mercedes-AMG CLE53 отличается от стандартной модели широкой "пастью" радиаторной решетки, более агрессивными бамперами, обвесом, задним спойлером и 19-дюймовыми дисками. В салоне установлены спортивные кресла и руль.
Купе Mercedes-AMG CLE53 оснащено 3,0-литровой турбошестерней на 449 л.с. и 600 Н∙м, которая дополнена "мягкой" гибридной установкой мощностью 23 л.с. Стандартным является полный привод.
С 9-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,2 с, а максимальная скорость может быть ограничена на отметке 250 или 270 км/ч. Также доработана ходовая купе. Новый Mercedes-AMG CLE53 стоит от 3,81 млн гривен.
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