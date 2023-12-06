Презентован новый мощный спорткар Mercedes с небольшим расходом топлива (фото)

Mercedes-AMG CLE53 оснащен 3,0-литровой электрифицированной турбошестеркой на 449 л. с. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с и развить 270 км/ч.

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Купе Mercedes-Benz CLE получило заряженную версию от AMG. Спортивная модель поступит в продажу с 2024 года. Ее подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

У купе расширены крылья и появился обвес Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-AMG CLE53 4Matic (именно так назвали купе) оснащен 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой, дополненной 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Суммарная отдача составляет 449 л. с. и 560 Н∙м, но кратковременно в режиме Overboost доступны и 600 Н∙м.

Крышка багажника украшена спойлером Фото: Mercedes-Benz

С 9-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,2 с. Максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 270 км/ч. Вместе с тем, средний расход топлива у столь быстрого авто небольшой — 9,3 л/100 км.

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Купе Mercedes-AMG CLE53 4Matic предлагают только с полным приводом. Ему перенастроили ходовую, установили адаптивные амортизаторы и управляемые задние колеса. Замедляют спорткар увеличенные тормоза.

В салоне улучшена отделка и доступны даже карбоновые вставки Фото: Mercedes-Benz

От стандартного Mercedes CLE 2023 заряженный вариант можно отличить по фирменной "пасти" решетки радиатора AMG, расширенным крыльям, обвесу и 19-дюймовым дискам. Сзади появились спойлер и четыре выхлопные трубы.

Купе получило спортивные сиденья Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes-AMG CLE53 отделан искусственной кожей и микрофиброй, а за доплату доступны и карбоновые вставки. Установлены спортивные кресла и руль, а у виртуального щитка приборов и тачскрина мультимедиа изменена графика.

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