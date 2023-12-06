Презентовано новий потужний спорткар Mercedes з невеликою витратою палива (фото)

Mercedes-AMG CLE53 оснащений 3,0-літровою електрифікованою турбошісткою на 449 к. с. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 4,2 с і розвинути 270 км/год.

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Купе Mercedes-Benz CLE отримало заряджену версію від AMG. Спортивна модель надійде в продаж із 2024 року. Її подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

У купе розширені крила і з'явився обвіс Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-AMG CLE53 4Matic (саме так назвали купе) оснащений 3,0-літровою бензиновою турбошісткою, доповненою 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Сумарна віддача становить 449 к. с. і 560 Н∙м, але короткочасно в режимі Overboost доступні і 600 Н∙м.

Кришка багажника прикрашена спойлером Фото: Mercedes-Benz

З 9-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,2 с. Максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 270 км/год. Водночас середня витрата пального у такого швидкого авто невелика — 9,3 л/100 км.

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Купе Mercedes-AMG CLE53 4Matic пропонують тільки з повним приводом. Йому переналаштували ходову, встановили адаптивні амортизатори і керовані задні колеса. Сповільнюють спорткар збільшені гальма.

У салоні поліпшено оздоблення і доступні навіть карбонові вставки Фото: Mercedes-Benz

Від стандартного Mercedes CLE 2023 заряджений варіант можна відрізнити за фірмовою "пащею" решітки радіатора AMG, розширеними крилами, обважуванням і 19-дюймовими дисками. Ззаду з'явилися спойлер і чотири вихлопні труби.

Купе отримало спортивні сидіння Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes-AMG CLE53 оздоблений штучною шкірою і мікрофіброю, а за доплату доступні і карбонові вставки. Встановлено спортивні крісла і кермо, а у віртуального щитка приладів і тачскріна мультимедіа змінено графіку.

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